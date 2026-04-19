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Cumplida la s}egunda fecha del torneo anual de automovilismo en el autódromo “Quique Freile” de El Calafate, Maximiliano Gallardo en la categoría menor y Pablo Grippo en la categoría 1600 fueron los claros ganadores sin mayores contratiempos.

Entre los mas chicos con un parque muy reducido solo se presentaron seis unidades donde finalmente largaron cinco para recorrer 10 vueltas al trazado mas corto del autódromo, donde de movida el que picó en punta fue Martín Jara aunque la apreciación fue que se había movido un poco antes de la orden del semáforo, pero igual saliendo de la primera curva, ya Maxi Gallardo estaba encima y unos metros mas adelante ocupó´’o la punta la que mantuvo hasta el final.

Martín Jara se fue relegando un poco y quien venía tercero que era Gogo Fernández lo alcanzó y comenzó una lucha entre ambos que fue quizás lo mas llamativo de la carrera, porque Gallardo se fue adelante sin contemplaciones y detrás quedaba Torres que tampoco tenía par algo mas, por lo que la pelea entre Fernández y Jara concitó la atención de todos cuando en determinado momento Fernández lo superó a Jara y después este que tenía un golpe en el guardabarros trasero cuando doblaba hacia la derecha mostraba un humo blanco producto del neumático rozando contra la chapa.

Esto duró hasta el final y logró que el caucho aguantara el roce, aunque unas vueltas mas y cuando se había corrido ya el 65 por ciento, Jara quedó a un costado de la pista sin poder continuar, cercano al mismo lugar donde en la clasificación del sábado había perdido una rueda sin mayores consecuencias, y así con Maxi Gallardo como absoluto dominador y con Fernández en la posición de escolta y Torres tercero pero algo lejos, se llegó a la bandera de cuadros dando final ala categoría menor.

Luego se procedería a largar la final lo que sufrió un retraso debido a una mancha de aceite que había quedado en la largada por un auto que finalmente no fue de la partida pero que dejó como saldo una pérdida notable, por lo que la limpieza retrasó un poco la largada pero finalmente se dio bien pasado el mediodía y cuando el solcito comenzaba a picar de otra manera en un día excelente.

De movida los dos Grippo (padre e hijo) se fueron adelante seguidos de Marcos Ortiz que si bien hizo lo posible, le fue muy complicado seguir el ritmo de los dos punteros que con la mecánica del Bull Competición hicieron una demostración clara de un 1-2 notable, con Pablo en la punta y su hijo Ignacio en la posición de escolta hasta el banderazo final sin inconvenientes a pesar de que hubo autos de seguridad y otras yerbas.

El principal problema se presentó para Martín Godfrid cuando marchaba en la cuarta colocación y tuvo un encontronazo según parece ser con el auto de Rodrigo Cárcamo, por lo que Godfrid quedó al borde de la pista detenido justo en el ingreso a la anteúltima curva del dibujo, por lo que debió de salir el auto de seguridad para neutralizar la carrera y sacar el auto de ese lugar, mientras Cárcamo continuó pero con un golpazo notable en la trompa de su Fiat Uno que a la larga lo hizo ingresar a boxes.

Otro que debió de desertar de la prueba fue Martín Alvarez y un rato mas tarde el galleguense Chelo Sebastianelli mientras que Marcos Ortiz empecinado perseguidor de la dupla de la punta no abandonó en ningún momento esta posibilidad pero no tuvo herramientas como para acercarse a la punta por lo que quedó en el último escalón del podio, mientras que Willy Jensen con su VW tuvo también que abandonar en boxes con problemas.

El que remontó espectacularmente fue Leandro “Poroto” Fernández, dado que el piloto de Río Gallegos largó desde el cajón 14 de la grilla para determinar en el quinto lugar luego de las 12 vueltas pactadas, por lo que sumó bien para el torneo que lo tiene como escolta del líder Ignacio Grippo, ganador de la primera fecha y con “Poroto” Fernández que había arribado tercero en marzo.

Finalmente la carrera fue un buen espectáculo con un buen parque y con el anuncio de la tercerea fecha que se disputará el 17 de mayo sin las condiciones climáticas así lo ameritan ya entrada la temporada invernal, por lo que habrá que esperar para ver si todo marcha como se estima.