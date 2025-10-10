Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A partir de la mañana de este sábado se inicia el desarrollo de la quinta fecha del automovilismo anual, con la presencia de las categorías Fórmula Santacruceña, la monomarca 1300 c.c. y la Fiat 1600 c.c. , mientras que estarán ausentes la categoría Turismo Pista Santacruceño que este año aún no ha aparecido y el Stock Pista, especialidad que en el último año está vinculado a la presencia de la categoría TC5000 compartida con los autos de Chile.

La categoría 1300 tendrá carrera especial dado que correrá dos pruebas en las finales del domingo, abriendo la primera del día por el trazado 2s y cerrando la tarde luego de las carreras de la Fórmula y de la 1600, por el trazado 3s, la primera a 15 giros y la segunda a 13 giros, sumando la totalidad habitual de puntos en la primera y el 50 por ciento en la siguiente, dado que ésta no contará con clasificación, sino que su grilla de partida se realizará en base a un sorteo de posiciones.

Las otras dos especialidades correrán a 13 giros en forma habitual y sin novedades por lo que tendrán su clasificación previa y las dos “con techo” tendrán también las series respectivas en la jornada sabatina a partir de las 14.30 horas.

Otra de las novedades que se pueden apreciar en el RPP (Reglamento Particular de la Prueba) se reifere al nombramiento del Comisario Técnico para la categoría 1300 que estará a cargo de Leonardo “Leo” Castro, mientras que la revisión técnica de las otras dos categorías estará a cargo de Esteban Benitez, por lo que aparecen nuevos protagonistas en el trabajo técnico, mientras que como siempre en la conducción de la carrera Esteban Ovando será el Director general, Fernando Risetti el Comisario Deportivo y Oscar Trucco el habitual secretario de la prueba.

A tales fines el listado de inscriptos para la Fórmula Santacruceña mostraba los clásicos de todo el año, aunque faltaban completar algunas inscripciones pero ya se registraron Alejandro Oyarzo y Ezequiel Pereyra, Leandro Bertolyotti, Agostina Muñoz, José Alvarado y Gabriel Gallardo y Agustín Barría faltando contar con la aparición de Jonathan Alvarado y de otros que aún no se registraron.

En la categoría 1300 c.c. el listado se compone por ahora, con los pilotos Chelo Sebastianelli, Leandro Fernández, Horacio Fernández, Juanjo Gallardo, Mauro Serón, Jesús Leguizamón y Facundo Rodriguez por el grupo 2 y Rudi Villafañe, Miguel Sánchez, Ricardo Díaz, Héctor Andrade, Nahuel Soria y Daniel López por el grupo 1, faltando tres o cuatro autos aún registrar su participación, lo que se hace a posteriori del cierre pero implica un valor económico mayor.

En la categoría 1600 c.c. aparece el líder Martín Ojeda, Jorge Soto Parra, Fernando Belmonte, Pablo Fernández, Horacio Fernández, Pablo Gómez, Federico Climi9s, Leandro Almonacid, Carlos Paris y Martín Coire, faltando registrar algunos reconocidos pilotos por lo que se esperaban mas novedades de última hora, al igual que en el resto de las categorías.

Horarios de pruebas en El Calafate

Para la competencia de este fin de semana se han estipulado los horarios en el autódromo “Quique Freile” con pruebas libres sabatinas desde las 12 del mediodía, media hora por especialidad y con pruebas de clasificación a partir de las 13.00 horas.

El domingo habrá pruebas libres a las 12 horas y las series tendrán inicio a las 12.45 mientras que las pruebas finales se estiman poner ene movimiento a par tir de las 14 horas.

Horarios en Puerto Deseado

Par la realización de las 2 Horas de puerto Deseado el sábado se realizarán pruebas libres de 14 a 17 horas en el trazado del “Ramonín Fernandez”, mientras que a partir de las 18 horas se realizará en Punta Cascajo una exposición de autos y gastronomía que forma parte de la carrera.

El domingo como sucede cada año, se pondrá en marcha la realización de las dos horas a partir de las 14.00 horas con todas las especialidades.