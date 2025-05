Insólito accidente en la Fórmula 1: Gasly, compañero de Colapinto, arrolló un conejo durante la práctica libre en Imola Durante la primera práctica libre del Gran Premio de Emilia-Romaña, Pierre Gasly protagonizó un curioso y desafortunado incidente: atropelló a un conejo que cruzaba la pista con su Alpine y que le causó daños en el monoplaza.

El Gran Premio de Emilia-Romaña 2025 comenzó con un hecho insólito durante la FP1 de Fórmula 1 en Imola. Pierre Gasly, piloto del equipo Alpine y compañero del argentino Franco Colapinto, sufrió un incidente inesperado cuando arrolló a un conejo en plena pista, provocando daños visibles en el alerón delantero y el suelo de su monoplaza.

El hecho no fue captado por la transmisión oficial de la F1, pero sí fue confirmado por el propio Gasly en declaraciones posteriores a los entrenamientos del viernes.

“Lamentablemente, no pude identificar qué era y resultó ser un conejo enorme que saltaba por la pista. No pude evitarlo, así que tuve un fuerte impacto en el alerón delantero que lo rompió”, explicó el piloto francés al medio Racing News 365.

El conejo, víctima inesperada del circuito

La presencia de animales en pista no es algo habitual, pero ha ocurrido en otras ocasiones dentro del automovilismo. Esta vez, el animal silvestre se cruzó en el trazado de Imola, uno de los más históricos y técnicos del calendario, y terminó siendo arrollado por el Alpine de Gasly.

“Desafortunadamente, eso fue todo para el conejo. No fue ideal, pero no fue la sesión que queríamos, y es bastante lamentable, ya que siempre tratamos de cuidar nuestras piezas. Así que cuando pasan estas cosas, no es bueno, pero fue un viernes muy, muy bueno”, agregó el francés.

Impacto menor para el equipo, pero incómodo

A pesar del accidente, el equipo Alpine logró continuar con el programa del día. Sin embargo, el incidente generó complicaciones técnicas inesperadas, en una jornada clave para la preparación de la clasificación y la carrera del domingo.

La Fórmula 1 suele tener estrictos protocolos de seguridad, no solo para pilotos y público, sino también para evitar la irrupción de animales en pista. Este episodio reabre el debate sobre las condiciones del circuito y la necesidad de mayores controles en zonas abiertas al entorno natural.