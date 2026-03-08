Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un día totalmente desapacible con una condición climática que arrancó con un lluvia pertinaz en la mañana y con mucha humedad al mediodía, la realización de las carreras finales de la primera fecha no presagiaban nada bueno, pero sin embargo resultaron dos excelentes espectáculos, el primero con solo seis autos de la Fórmula y el segundo con 19 autos de la 1300 pista en su primera presentación, que dejó conformes a todos.

La Fórmula puso sus autos en la grilla y se notó la falta de Leandro Bertolyotti que no pudo ser de la partida, y de lo que ya se conocía con el accidente sufrido por Gaby Gallardo el sábado por lo que solo seis unidades se presentaron en pista, para brindar una carrera que fue bastante pareja, donde en la punta Exequiel Pereyra y Alejandro Oyarzo se brindaron mutuamente para dar lo mejor de la tarde, peleando la punta en cada curva y pasándose en varios lugares del trazado, hasta que en la última vuelta Pereyra logró mantener la vanguardia hasta la bandera de cuadros, con Oyarzo “pegado a los talones”.

Detrás si bien Nicolás Gómez aparecía como el tercero en discordia, un semitrompo en la curva del “riñón” lo sacó de esa posición que heredó con muy buen ritmo José Alvarado hasta el final, para quedarse con el último escalón del podio, mientras su hijo Jonathan quedaba detrás y cerraba el lote Agostina Muñoz haciendo honor al “Día de la Mujer” , y sobre el final Gómez se acercó bastante a José Alvarado pero quedó finalmente en la cuarta posición detrás del veterano piloto de la categoría.

Una buena presentación en una categoría a la que solo le falta agrandar su parque, lo que es complicado en momento de recesión económica como la que se vive, por lo que hicieron lo que pudieron y cumplieron con la primera carrera del año.

La 1300 con soberbio espectáculo

La nueva categoría 1300 pista luego de un arduo trabajo puso en pista 19 autos el fin de semana, con dos series muy peleadas el sábado lo que pronosticaba una carrera áspera para el domingo, lo que sin lugar a dudas terminó en un soberbio espectáculo de automovilismo deportivo, con una lucha por la punta entre siete protagonistas que se definió en las vueltas finales.

De entrada y con los autos engrillados no aparecieron Emilio Felgueroso y Martín Hindie por inconvenientes mecánicos pero el resto se preparó para una largada que tendría sus bemoles y que reuniría a los que habían sido los mas rápidos de las series sabatinas en la punta, con una lucha que duró hasta la última vuelta y que no se sabía para quien sería, pero que largó con Leguizamón yéndose en vanguardia con buena diferencia mientras en el segundo lugar acomodaba Yiyo Sanchez seguido de Juanjo Gallardo.

A las pocas vueltas un choque entre dos involucrados con Ricardo Diaz con Martín Donoso los dejó a ambos de a pie y desertaba también el el auto de Armando Andrade, y unas vueltas después quedaba en el camino el auto de Sergio Fernández lo que obligaba a la salida del auto de seguridad en ambos casos, y se repetiría con el despiste del piloto chileno Alberto Uribe en el retome de “la chacra”, mientras el resto seguía en competencia.

En la punta la lucha se produjo entre Leguizamón, Yiyo Sanchez, Gastón Hindie, Juanjo Gallardo, Dani Roquel y se prendió luego Rudi Villafañe, quienes formaron un pelotón que se paseó por todos los puestos, con cuatro de estos que encabezaron la vanguardia por algunas vueltas, superándose constantemente en una carrera que tuvo la tremenda atención de todos quienes concurrieron a presenciar el espectáculo.

Hubo momentos en que ” de quinto pasas a primero o de primero a cuarto en una curva” aseguró por momentos Yiyo Sanchez , por lo que la atención estuvo centrada en la marcha de la punta, incluso con una salida de pista de Leguizamón que lo mandó detrás del pelotón de punta, pero que sobre el final, logró remontar incluso para ganar la carrera con un andar contundente y muy veloz.

Hubo algunos pasajes que fueron muy buenos donde nadie regaló nada y cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía, pasándose constantemente y cambiando posiciones aprovechando las oportunidades que brinda la succión en las rectas, por lo que al llegar a los frenajes la cuestión cambiaba de acuerdo al trabajo previo en lo recto, principalmente en la principal, donde la curva “Uno” permite estas maniobras por demás ajustadas.

En definitiva se vivió un muy buen espectáculo en una carrera que ganó Jesús Leguizamón con Juanjo Gallardo detrás y con Yiyo Sanchez que se quedó con el tercer puesto en los últimos metros en desmedro de Gastón Hindie que arribó cuarto a medio paragolpe de distancia (0.50/1000 de diferencia entre ambos), luego Rudi Villafañe y Lea Fernández, Dani Roquel y Fabio Herrero, Dani López y Gera Castro, Diego Mayeste y Gabriel Fautrier todos en el mismo giro.

En definitiva un soberbio espectáculo de automovilismo, limpio y sin errores y con una definición “de campanillas” para ser la primera del año y la primera de la especialidad, por lo que se avecina un año con muchas sorpresas, sumado a que en la próxima fecha de abril estará presente la TC5000 y la ACHAS de la ciudad de Punta Arenas (Chile) completando la segunda fecha del año para las categorías locales, sumado al retorno de la 1300 tradicional que pretende estar nuevamente en carrera.