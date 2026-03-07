Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un parque reducido clasificó primero la Fórmula Santacruceña con la presencia de los mas destacados pilotos de la especialidad, donde los primeros lugares se los llevó al igual que el año pasado, Alejandro “Nano” Oyarzo y su coequiper Ezequiel Pereyra quienes dominaron las acciones con 381/1000 entre los dos, y con el resto a mas de un segundo de distancia, y luego clasificó la monomarca 1300 pista, con Jesús Leguizamón con el auto que comparte con Chelo Sebastianelli ganando por mas de un segundo (1.068/1000) sobre su inmediato perseguidor Gastón Hindie.

La cantidad de autos de la Fórmula había disminuido con el golpe que se pegó Gaby Gallardo contra el paredón de la recta principal en los entrenamientos de la mañana, donde fue trasladado al Hospital Regional pero sin presentar daños físicos salvo una descompensación, por lo que fue dado de alta a media tarde, pero el auto quedó muy destrozado principalmente en los trenes de tracción .

La situación se presentó cuando doblando en el acceso se cortó un amortiguador y el piloto perdió totalmente el control de la unidad para pegarle de costado al paredón de boxes, destruyendo el tren trasero y con serios goles en el tren delantero, por lo que no hubiera alcanzado con la reparación porque la destrucción fue importante.

Solucionado este inconveniente y con la revisión médica dando de alta al piloto se realizó la clasificación que dejó como saldo la victoria incuestionable de la dupla Oyarzo-Pereyra sobre el resto, seguidos de Jonathan Alvarado y de su padre José, mientras que la “cumpleañera” Agostina Muñoz clasificó en quinto lugar de la grilla, y se espera que el domingo aparezca Leandro Bertolyotti y Nicolás Gómez que se retiró del autódromo con problemas mecánicos.

De todos modos la largada del domingo ya está prevista con Oyarzo y Pereyra, los dos Alvarado y Agostina Muñoz en la tercera fila, mas los que se presenten para completar el número en la pista, donde se estima que Bertolyotti y Gómez serán de la partida.

La 1300 con veinte autos

La 1300 Pista presentó un parque de 20 unidades, con una clasificación notable de Jesús Leguizamón con el auto que comparte con Sebastianelli, seguido de un retornado Gastón Hindie muy veloz, mientras que detrás se acomodaban Yiyo Sanchez y Juanjo Gallardo, Ricardo Diaz y Leandro Fernández, Rudi Villafañe y Dany Roquel en las cinco primeras filas de adelante.

Supeditado al desarrollo de las series, la primera de la tarde mostró una dura pero limpia lucha entre Leguizamón y Sanchez, donde el primero defendió la punta a todo trance y el segundo lo intentó incluso hasta en el último giro pero no le alcanzó a pesar de logar ponerse a la per en reiteradas oportunidades, mientras mas alejado quedó Rudi Villafañe y Emilio Felgueroso hasta el final que vio a Leguizamón ganar el mas ligero de los parciales de la tarde.

La segunda serie fue incluso mas discutida entre cuatro autos que brindaron lo mejor del día, con una lucha enconada que dejó como saldo la victoria de Leandro Fernández conduciendo el auto de la familia Alvarado, seguido de Juanjo Gallardo, Gastón Hindie y de Daniel Roquel, intercambiándose la punta en reiterados pasajes de la serie entre todos, por lo que fue atractivo y con un final que fue en todo caso sin pronóstico previo porque no se sabía quien podría ganar, hasta el retraso de Hindie que siguió en la lucha pero un poco mas retrasado.

Con ésta clasificación los números dejaron como saldo la primera fila de la largada del domingo con Leguizamón adelante y con Leandro Fernández que quedará del lado de afuera en una largada que a todas luces aparece como mas que interesante visto el rendimiento de Fernández y sumando a ello la tenacidad de Yiyo Sanchez y de Juanjo Gallardo, quienes estarán en las primeras filas.

Panorama bastante interesante para una categoría que nace en se primera presentación, aunque a la mayoría de los pilotos se los conozca por su actividad permanente del año pasado en la 1300 tradicional, que ésta vez no apareció por el autódromo y que se estima que costará bastante para su retorno.

Lo cierto es que la primera carrera de esta nueva modalidad logró reunir unas 20 unidades, un número mas que satisfactorio si se compara con el resto del automovilismo regional e incluso nacional de todo el interior del país, que no la está pasando bien en cantidad, toda vez que los costos superan cualquier intención.

Problemas para el representante chileno

El auto que conduce Alberto Uribe, piloto de la ciudad de Punta Arenas no pudo largar y quedó detenido en su lugar en la segunda serie debido a la rotura del burro de arranque por lo que fue retirado por el vehículo de auxilio que lo trasladó al parque cerrado por lo que no pudo ser parte de la serie pero debido a este error, largará la serie del domingo sin ser excluido por ayuda externa, por lo que podrá ser parte de la carrera final.

La unidad es propiedad de Arturo “Lagarto” Muñoz, de modo que luego del contacto con al autorizadad de la torre, quedó perfectamente aclarada la situación y será de la partida dominguera.