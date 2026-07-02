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El anunciado debut de la nueva unidad de Pablo “Pali” Collazo quien tripulará un flamante auto nuevo en la fecha del Turismo Nacional que se inicia hoy en Termas de Río Hondo0 en Santiago del Estero, será la novedad del fin de semana, toda vez que varios medios especializados en el tema así no atestiguan.

El auto que estará bajo la asistencia del Ale Bucci Racing, ya ha sido verificado y pasó por el banco de pruebas para verificar rendimiento, potencia y otros aditamentos necesarios para que el debut de la unidad sea sin inconvenientes, y el piloto de Puerto San Julián pueda hacerlo rendir en la medida de sus necesidades, agregando a esto que Pali Collazo es considerado ahora como el mejor debutante en lo que va de la presente temporada.

Esto viene a cuento porque habiendo aparecido en la categoría recién en éste año 2026, su cuarto puesto logrado en la fecha anterior lo sindica como el mejor ubicado entre los novicios de la temporada por lo que la aparición de un nuevo y flamante auto se agrega a este pormenor sumando otra alternativa válida a la presencia del ex campeón del Turismo Pista en el TN, lo que no es poca cosa dados los antecedentes.

Sumado a ello, la presencia del calafateño Pedro Grippo quien durante los últimos días realizó una prueba interesante en el trazado de San Nicolás que sirvió para verificar un problema de subvirancia que tenía su unidad agregado a la necesidad del piloto de conocer el trazado santafecino donde no había transitado nunca, lo colocaron en buena posición para intentar un buen rendimiento en esta próxima fecha santiagueña.

A ello se suma su hermano Ignacio quien también estará presente en la clase 2 en Termas, por lo que será otro santacruceño mas en ésta oportunidad en la clase menor, mientras que no aparece el piedrabuenense Federico Luques, que sería otra carta a tener en cuenta por los comprovincianos.

En la clase mayor (Clase 3), la presencia de Sebastián Gómez que marcha séptimo en el torneo y la del ex campeón de la clase 2 Thiago Martínez, son las dos cartas importantes con las que cuentan los santacruceños, quienes tienen como rivales a varios de los mas encumbrados pilotos nacionales como rivales, por lo que aportan un significativo interés a sus presentaciones en una categoría que es de las ms categorizadas del automovilismo argentino.

Con este panorama se disputa una nueva fecha del TN cuando se marcha en la mitad del campeonato, en uno de los trazados mas modernos y nuevos del país como lo es Termas de Río Hondo, por lo que a la par de las comodidades de muestran sus instalaciones, pone de manifiesto el rendimiento e importancia de su presencia en el automovilismo nacional.

66 autos en la Hermandad

Con un cierre parcial de inscripciones, la 51° edición del Gran Premio de la Hermandad en Tierra del Fuego suma 66 unidades (36 de Argentina y 30 de Chile), siendo un número singularmente inferior de lo que la competencia tiene acostumbrados a sus fanáticos donde normalmente a esta altura de los hechos estaría muy por encima de las 100 tripulaciones, pero por diversos motivos donde se destaca el alto costo entre los mas remarcados, ha mermado notablemente la participación.

Por ello la organización ha dejado abierto parcialmente por todo este mes de julio la posibilidad de la inscripción en l creencia de que aún pueden existir quienes se registren antes de fin de mes, aunque las versiones que circulan no hablan mucho de esa posibilidad pero lo cierto es que suman muy pocos, algo que no sucede desde hace muchos años.

La competencia que se pusiera en marcha por primera vez en 1974 luego de un arreglo fraternal entre argentinos de la ciudad de Río grande y chilenos de la ciudad de Puerto Porvenir y que se disputó ininterrumpidamente (salvo la pandemia) hasta la fecha, se transformó en el tiempo en algo histórico, agregando en cada edición nuevos pilotos habiendo llegado a mas de 200 en años anteriores a la pandemia, pero este año y luego de los acontecimientos vividos en la edición anterior, el número ha caído notoriamente.

La carrera que ahora se disputará en tres tramos de velocidad, se lanzará desde Porvenir rumbo a Río Grande con retorno al día siguiente con la nueva modalidad, lo que también es toda una curiosidad para los habituales participantes de todos los años, y para quienes siguen con interés el desarrollo anual de la competencia mas famosa del sur argentino y chileno.