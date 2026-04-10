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Luego de disputadas dos fechas del campeonato anual de automovilismo, se dan algunas particularidades en los torneos producto de lo que se logró en cada ocasión, y a la espera de la tercera fecha para entrar en el receso que durará hasta septiembre como es habitual, pero por ahora se cuenta la cuestión como esta a la fecha.

En la Fórmula Santacruceña aparece una paridad llamativa dado que el primer lugar esta empatado entre Exequiel Pereyra y Alejandro Oyarzo, ambos con 61 puntos producto de que uno ganó en marzo y el otro en abril, lo que los iguala por ahora en los puntos, pero por el tercer lugar sucede algo similar con José Alvarado y su hijo Jonathan, ambos con 44 puntos producto de que de la misma forma uno terminó tercero en marzo y el otro en abril.

Por el quinto lugar Nicolás Gómez acumula 23 pero su perseguidor es el novel debutante Carlos Diaz que suma 22 ( un punto de diferencia) mientras que Leandro Bertolyotti acumula 18 y Agostina Muñoz solo suma 2 unidades, pero la paridad en las posicione de adelante es notable, algo que quizás no sucedía en la Fórmula desde hace mucho tiempo.

Entre los 128 Pista, la tabla la encabeza Juanjo Gallardo con 70 puntos pero la dupla Leguizamon/Sebastianelli suman 64 por lo que están muy cerca, seguidos de un renovado Gastón Hindie que viene haciendo un trabajo perfecto con 54 puntos, y luego suman Rudi Villafañe 45, Daniel Roquel 41, Miguel Sanchez 30 al igual que Daniel López y Leandro Fernández 29, y detrás Gerardo Castro y Emilio Felgueroso con 23 entre los diez primeros.

Luego Sergio Fernández con 12, Ale Mallada 11, Gabriel Foutrier 10, Diego Mayeste y Ricardo Garay con 7, Gastón Tejedor con 6, Martín Hindie 5, Alberto Uribe y Francisco Medina con 2 y con un punto aparecen Martín Donoso, Ricardo Diaz, Armando Andrade, y Lucas Carballo.

En la categoría Fiat 1600 que disputó por ahora una sola prueba, el líder es el actual campeón Martín Ojeda con 31, seguido de Facundo Rodríguez 19, Williams Clark 15, al igual que Leandro Fernández,. Marcos Ortiz con 11, Horacio Fernández 10, Fernando Belmonte 8, Carlos París 6, Mariano Coire 5 y cierra Leonardo París con 4 puntos.

Finalmente también el ACRG entregó el campeonato de la TC5000 con dos carreras disputadas y con la presencia del puntero Félix “Garrafa” Ríquez con 39, seguido de Eric Tejeda 32, Eduardo Nuñez 26, Gerónimo Nuñez 24, Federico Vergara 20, al igual que Lucas y Mariano Ríquez, Axel Pacheco con 12, Carlos Ríquez con 10 y cierra Bruno Tabares con 2 puntos, mientras que la categoría 1300 disputó una sola prueba pero sin puntos, por lo que no hay campeonato en marcha todavía.

La próxima fecha tiene programación para los días 2 y 3 de mayo próximos, donde la categoría 128 Pista correrá carrera con pilotos invitados, mientras se especula con la posibilidad de que retorne luego de tres años la categoría Stock Pista, por lo que se esta trabajando en ese sentido.

Sebastianelli sentó precedente

Chelo Sebastianelli sentó un precedente del que no se tenía antecedentes cuando luego de participar en la categoría 1300 con su unidad 128, hizo lo propio en la monomarca 128 Pista, dado que la diferencia entre ambas categorías se dio por un alerón superior que se retrae y los neumáticos de distinta marca que calzan una y otra categoría, lo que provocó que con celeridad se procediera al cambio de neumáticos y el sacado del alerón superior para poder tomar parte, algo que no había sucedido nunca o por lo menos no se tiene conocimiento de que haya pasado anteriormente.