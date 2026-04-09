Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la presencia de siete pilotos de la provincia de Santa Cruz, se presenta la fecha de Concordia del Turismo Pista acompañado del Turismo Carretera 2000, por lo que habrá pilotos coterráneos en la clase 1 en la clase 2 y en el TC2000

En la clase Uno estarán presente el líder del torneo Williams Bull junto a su hermano Alexis quienes vienen tomando parte en forma permanente en la especialidad y también Agustín Orellana quien en esta fecha finalmente irá con su propia unidad, construida en El Calafate por la gente de Hierromec, por lo que ya refaccionado el auto tal como pidió la categoría Orellana manejará su propio auto.

En la Clase 2 va a debutar en esa división el ex campeón de la clase 3 y además campeón del TPS santacruceño Emiliano González, donde el nativo de Pigüe afincado en Río Gallegos desde hace varios años, se subirá a un VW Upp del equipo Berdini Racing y aparecerá en esta fecha del norte entrerriano con su nueva unidad y nuevo equipo.

En la Clase 3 la presencia habitual de los sanjulianenses Pablo y Palí Collazo suman dos pilotos mas y finalmente en el Turismo Carretera 2000 estará presente Juan Antonio Sandín el piloto de Perito Moreno que también toma parte en las Pick Up y que ya debutó en ésta especialidad, por lo que sumarán siete los comprovincianos que estarán este fin de semana en Concordia.

Por el lado de los hermanos Bull sabedores de que son parte importante de la clase 1 como protagonistas, ambos luchadores de los primeros lugares, mantienen una notable expectativa y el aplauso de muchos santacruceños por la labor que están desarrollando y demostrando la buena madera de los pilotos sureños en la categoría, con excelentes presentaciones como la última de La Pampa, por lo que se aprestan a tratar de mostrar el buen manejo y la buena predisposición que tienen para hacer las cosas bien junto al Fagnani Racing que les pone en pista ambas unidades.

Agustín Orellana finalmente pondrá en carrera su propia unidad construida con las sabias manos de Pablo Sanchez en El Calafate, pero que hubo que reconstruir debido a una interpretación de la ubicación de la jaula y el tanque de combustible, pero ya se solucionó el tema por lo que finalmente el piloto saldrá a la pista con su propia unidad, lo que es mucho mas saludable en materia de costos.

La familia Collazo tiene una trayectoria fenomenal en la categoría incluso con Pali quien ya fue campeón de la Clase 3 lo que no es poca cosa contar con un título nacional y con Pablo que sigue a pesar del tiempo, probando distintas posibilidades y disfrutando de la categoría, y finalmente el piloto de Perito Moreno Antonio Sandín quien ya debutó en la especialidad y que sumado a su trabajo en las Pick Up agrega como si9empre el Tc2000 como notable alternativa de su camino en el automovilismo nacional, por lo que todos ellos estarán presentes este fin de semana en el difícil trazado concordiense.

Picadas en El Calafate

Habrá octavo de milla en la recta principal del “Quique Freile” de El Calafate los días 10 al 12 de abril en lo que denominan “festival austral de picadas” con el lema “no corras en la calle”, con entrada absolutamente gratis pero los competidores deberán de abonar el seguro y la ambulancia, donde además habrá desfiles y por primera vez carreras de motos.

La fecha de Mayo tendrá los 128 con invitados

la tercera fecha del año tendrá en el mes de mayo carrera con pilotos invitados con algunas particularidades especiales dado que no podrán ser compañeros con el mismo auto los que corren en binomio actualmente, los suplentes si podrían ser invitados, pero no habrá cambios de autos entre dos y los invitados sumarán como hasta ahora 10 puntos, por lo que los mayores cambios se darán después del receso.