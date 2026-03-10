Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cumplida la primera fecha del automovilismo regional el pasado domingo en el autódromo “José Muñiz”, las dos categorías que se presentaron cuentan ya con sus campeonatos al día, liderados por los dos ganadores de esta primera prueba del año.

En la monomarca Fiat 128 pista la dupla Leguizamón/Sebastianelli se queda con el primer lugar parcial con 40 unidades, seguidos de Juanjo Gallardo con 31 y de Miguel Angel “yiyo” Sánchez con 29, el podio de la carrera y los mejores candidatos que apuntan para este año, aunque podría haber cambios de categoría principalmente en el auto ganador pero esto se confirmaría con el tiempo.

Luego siguen Rudi Villafañe con 23 y Gastón Hindie de muy buen rendimiento con el mismo puntaje, con Lea Fernández conduciendo el auto de la familia Alvarado con 22 puntos, Daniel Roquel sigue sumando 17 y Daniel López acumula 12 puntos, con la dupla Herrero/Mallada con 11, Gera Castro con 8, Diego Mayeste con 7, Emilio Felgueroso con 3 al igual que Sergio Fernández y con un punto por presentación figuran Gabriel Foutrier, Martín Donoso, el chileno Alberto Uribe, Ricardo Diaz, Armando Andrade y cierra la lista Martín Hindie sin puntos.

En la Fórmula Santacruceña el líder es el ganador Ezequiel Pereyra con 32 puntos, seguido de su perseguidor Alejandro Oyarzo actual campeón de la especialidad y tercero José Abrahan Alvarado con 25 unidades y un poquito mas atrás Nicolás Gómez con 22 y Jonathan Alvarado con 19, mientras que Agostina Muñoz, la única damita en tomar parte de la primera fecha, acumula un punto por presentación dado que tuvo que abandonar por razones mecánicas.

Leandro Bertolyotti que no apareció el domingo y Gabi Gallardo que estrelló su autos el sábado no suman puntos, pero se estima que estarán tratando de encontrar revancha en la carrera de abril, donde el panorama podría ser muy diverso, toda vez que algunos rumores dan como posible el retorneo de la 1300 tradicional con los 128 y los Fiat Uno, lo que mejoraría el panorama local, y con singulares visitas.

A la anunciada presencia de la categoría TC5000 en su primera fecha, se anuncia también la presencia de la ACHAS (Asociación chilena de autos de turismo), que estaría participando con sus unidades en la postergada carrera de 100 kilómetros de distancia que había sido programada para noviembre y que no se pudo cumplir por razones ya conocidas con el inconveniente aduanero para circular por la frontera, por lo que estarían ahora dispuestos a cumplir con la visita.

Durante este fin de semana se habló mucho también de la posible presencia de la monomarca Hyundai que correría su primera prueba del año en Río Gallegos, pero aún no estaría confirmada por lo que es una novedad que se espera para los próximos días, porque esto pondría en el candelero una actividad muy numerosa para el mes de abril, mejorando notablemente el espectáculo.

Rally de Laguna Blanca

Disputado el primer rally de Laguna Blanca en la región de Última Esperanza, Jorge Guich navegado por Ivan Barticevich resultaron ganadores en la categoría “F”, mientras que en la N2 la victoria estuvo a cargo de la dupla Fernando Soto y Camilo Ulloa y finalmente en la N1, el ganador fue el natalino Matías Barría Igor navegado por Miguel Chavez.

Cabe consignar que “Mati” Barría es un reconocido piloto chileno que participó todo el año 2025 en la Clase 2 del Turismo Pista argentino con relativos resultados, pero donde sumó una experiencia más que notable con semejante esfuerzo.

Lamentablemente la única participación argentina no pudo terminar con un Ford con la dupla de El Calafate Alejandro Gutiérrez navegado por su sobrino Titi Gutierrez, por rotura mecánica cuando marchaban con buenas posibilidades, pero las alternativas los dejaron en el camino sin poder seguir.

De todos modos Alejandro expresó su satisfacción por lo que habían cumplido hasta ese momento, lo que no fue sencillo ni fácil, por lo que plantearon tener continuidad cuando la situación se los permita.

Samuel “Sammy” Millao a la Copa Abarth

El piloto chileno Samuel “Sammy” Millao, bicampeón de la monomarca Hyundai en el autódromo “José Muñiz”, participará este año en la Copa Abarth en el automovilismo argentino, por lo que se prepara para cumplir con el compromiso y con la necesaria recaudación de fondos para estar presente todo el año en la misma.

El piloto que corrió durante dos años en el autódromo de Río Gallegos llevándose los dos títulos de la monomarca para Punta Arenas, apunta ahora a un esfuerzo singular para estar presente en una especialidad nacional como la Copa Abarth, la que recorre junto al TN la mayoría de los autódromos de la Argentina, por lo que será mas que interesante ver el desarrollo y el aprendizaje del piloto chileno en este menester.