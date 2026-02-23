Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lionel Pedernera ha sido en los últimos años uno de los pilotos mas destacados del interior participando en el autódromo “José Muñiz” en distintas categorías, ganador en la 1300 y con una dilatada trayectoria en el Turismo Pista Santacruceño, por lo que se ha destacado notoriamente por años.

Ahora cuando algunos “añitos” pesan un poco aunque no son muchos, Lionel vive la experiencia de tener hijos varones que siguiendo en camino de su padre, se destacan notablemente en la actividad deportiva, a tal punto que Gonzalo que esta terminando sus estudios en Buenos Aires, integra la selección nacional de Voley y junto a su hermano, participan en el Club Ciudad en el barrio de Nuñez con notable trascendencia.

Habiendo comenzado en el CEDEFYS sanjulianense, los Pedernera son una figura del voley nacional con Gonzalo mas que destacado desde hace unos años ya cuando siendo muy joven integró la preselección nacional y jugó en el extranjero luciendo la camiseta argentina.

Ahora se viene Gerónimo que es quien vive en San Julián y que esta trabajando arduamente para poder terminar a tiempo el Fiat 128 que se padre corriera durante algunos años en el “José Muñiz”, con la idea de ponerse el casco y salir a la pista y para ello cuenta con el apoyo de Lionel, pero siempre y cuando se cumplan determinados parámetros como es lógico y natural que así suceda.

En principio la idea es incursionar este año para lo cual trabajan duramente para tener la unidad lista, junto a u grupo de amigos con los que se comparte el trabajo del taller todos los días e ingresar pronto a la pista para hacer sus “primeras armas” detrás de un volante, objetivo que lo tiene mas que entusiasmado al menor de los Pedernera bajo la atenta mirada de papá Lionel y su reconocida historia.

Como Gerónimo trabaja y su labor puede que no le permita debutar en la primera del año, es muy probable que aprovechen todas las pruebas y entrenamientos posibles para irle tomando ritmo a la conducción como pretende toda la familia, por lo que es posible que el debut se retrase un poco pero con la idea de que sea este año y en la segunda o tercera carrera antes del invierno, y por ello el grupo trabaja concienzudamente en el taller de San Julián para tener el “128” listo cuanto antes.

“ Ni cuando Yo corría trabaje tanto en un auto – dice Lionel con una chispa de alegría en sus ojos – pero todos ponemos un poco para que esto sea una realidad pronto..” y de sus palabras se vislumbra su esfuerzo y sus ganas de que esto sea una realidad muy pronto porque seguramente que esa tarde en la primera largada, una lágrima desubicada rodará por la mejilla mas de alegría que de sufrimiento, pero esto es así y el sanjulianense lo sabe.

La idea es encarar la participación en la 1300 128 Pista por lo que ya han adquirido incluso hasta cubiertas para esta primera parte, por lo que a corto plazo estará todo dispuesto y habrá otro Pedernera en el “José Muñiz” para deleite de la familia y de los sanjulianenses con un nuevo representante en el automovilismo regional.

Los Bull se preparan

Los hermanos Alexis y Willy Bull se preparan para llegar este fin de semana a la segunda fecha del Turismo pista Clase Uno que tendrá cita en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa, en uno de los dibujos mas ligeros de todo el torneo.

En el mismo lugar el año pasado Willy ganó su primera carrera por lo que va muy confiado, sumado a que en la primera fecha de La Plata, Alexis logró ganar su serie y luego sufrió un encontronazo en la final pero como antecedente es mas que bueno haber ganado un parcial en la primera del año.

Con este panorama y con Agustín Orellana también preparando su participación, se viene Toay para los santacruceños en esta difícil travesía por el campeonato del Turismo Pista, una categoría mas que competitiva del automovilismo nacional.

Ale Gutierrez al Rally de Laguna Blanca

En declaraciones de última hora, el calafateño Alejandro Gutierrez viaja para tomar parte del Rally de Laguna Blanca en la zona de Puerto Natales, región de última Esperanza en la república de Chile.

Alejandro tiene ya todo listo y si bien conocen poco tanto él como su sobrino navegante, cuentan con experiencia por lo que estarán atentos a todo en los tramos de la carrera para vivirla de la mejor manera.