Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una lista de inscriptos bastante reducida para la primera fecha del año, algo que habitualmente sucede en cada inicio de marzo, esta vez presentará solo dos categorías, con la presencia de la Fórmula Santacruceña y de la monomarca 1300 Pista, especialidad debutante en el automovilismo regional.

La Fórmula que viene desde hace mucho tiempo con un parque que no supera la docena de autos, mantiene su presencia con mucho esfuerzo y dedicación de algunos para poder reunir la cantidad de autos necesaria, por lo que en este caso sumando el número acostumbrado de ocho autos, estará en la línea de salida del fin de semana.

Los inscriptos hasta ahora son el campeón Alejandro Oyarzo, Leandro Bertolyotti, Agostina Muñoz, Nicolás Gómez, José Alvarado, Jonathan Alvarado y Gabriel Gallardo, por lo que presentarán el parque acostumbrado de los últimos años.

La otra especialidad que compartirá con la Fórmula es la nueva modalidad de la monomarca 1300 con unidades Fiat del modelo “128” únicamente, lo que deja afuera a lo que representaba la categoría en los últimos años, cuando se permitió la incorporación de otros modelos como los Fiat Uno, por lo que ahora vuelven a ser el único modelo de la marca italiana con el “128” clásico de siempre.

Esto significó el retorno de algunos pilotos que estaban en plan de descanso desde hace bastante tiempo como Gera Castro, Gastón Hindie, Daniel Roquel y Emilio Felgueroso, debutantes como Diego Nicolás Mayeste, o clásicos como Daniel López, Juanjo Gallardo, Miguel Angel Sanchez, Rudi Villafañe, Ricardo Diaz, Leandro “Poroto” Fernández o Martín Donoso, y completan la lista de inscriptos Sergio Fernández, Alberto Uribe, Martín Hindie y Ricardo Diaz, por lo que suman 15 unidades ya inscriptas para tomar parte de la carrera.

Cabe consignar que esta situación ya se ha planteado otros años en el inicio de marzo con la presentación de solo dos categorías, aunque en este caso la publicidad había alcanzado también a la 1300 tradicional pero aparentemente no se han presentado y comienza entonces la gran encuesta para saber que pasará con esos autos y su posible reincorporación a la categoría con motores 1600, dado que en su gran mayoría son Fiat Uno.

En la jornada del jueves se habilito el trazado del autódromo para pruebas libres, lo que contó con varios pilotos que luego de tres meses, volvieron a la pista a transitar para evaluar posibilidades y el viernes con horarios establecidos, se realizaron las pruebas oficiales que variaron de acuerdo a la ausencia de una de las categorías lo que estaba previsto de antemano por si sucedía lo que finalmente aconteció.

Los horarios estipulados tendrán entonces una variación de acuerdo a la programación habitual, lo que será informado por el ACRG en la jornada del sábado en el mismo autódromo seguramente, estimándose que se acortarán los tiempos para el fin de semana en forma notable, tal como lo explicita el RPP de la carrera que determina que “..los horarios están sujetos a la participación de las categorías programadas, la no presentación de alguna de ellas, facultará a los comisarios deportivos a modificar esta programación”.