Con la puesta en escena del RPP (Reglamento particular de la Prueba) se dio inicio a la primera fecha de la temporada automovilística 2026, con la presentación de tres categorías del parque local, con la nueva incorporación de la monomarca 1300 pista, la que solamente involucra a los modelos Fiat 128 en su versión original.

El día jueves se dio incido a las pruebas libras por categoría con media hora de margen para cada una, mientras que para el sábado se propone mas pruebas con clasificación y series para todas las especialidades, lo que incluye a la categoría Fórmula Santacruceña, la que naciera allá por 1969 con los Fiat 600 y los Renault Gordini y se fuera transformando hasta terminar con autos de fórmula en la actualidad, por lo que arrastra juna historia fenomenal de 345 carreras en todos estos años.

También estará presente la monomarca 1300, la que nuclea a autos de esa cilindrada de la marca Fiat con distintos modelos como los 128 y los Fiat Uno, los Duna y otros mas, la que podría contar con un parque algo reducido, a la luz del crecimiento notable de la que será la revelación del momento, la monomarca 1300 Pista, exclusivamente con los modelos Fiat 128, que aparece este año como una prolongación de la especialidad.

Cabe acotar que la monomarca 300 inició sus actividades como categoría el 4 de mayo del año 2003 y que ha disputado hasta hoy 169 carreras, por lo que para la tradicional, esta será la competencia 170 y para los Fiat 128 Pista será su primera presentación, donde aparecen figuras de todos los tiempos de la categoría, con actuales y ex campeones que vuelven a lucir sus colores frente a los nuevos, por lo que será digno de ver que sucede con esta nueva modalidad.

Las autoridades

El RPP dio a conocer también quienes serán las autoridades de la carrera, encabezadas por el director de la prueba Esteban Ovando, el comisario deportivo Fernando Risetti y el secretario Oscar Trucco, el comisario técnico para la Fórmula y la 1300 Pista con Esteban Benitez, y para la monomarca 1300 Jorge Quinteros y Hugo Palacios, jefe de seguridad de autos Javier Fierro, Seguridad de autódromo Carlos Diaz, Comisario de boxes Jonatan Fernández y jefe de banderilleros José Magallanes.

Para hoy viernes las pruebas libres arrancarán a partir de las 14 horas con 30 minutos por categoría con FS, 1300 y 13009 Pista en ese orden y luego 45 minutos en el mismo sentido, mientras que el día sábado los entrenamientos comenzarán a las 11 de la mañana con la FS por el circuito 1, y las dos modalidades de la 1300 por el 3s (sin chicana), y a las 12.45 horas darán inicio las pruebas de clasificación con 8 minutos por categoría con el mismo formato anterior, mientras que a partir de las 14.30 se estima dar inicio a las dos series de la 1300 en sus dos modalidades.

El domingo luego de los entrenamientos de la mañana desde las 11.30 horas, se comenzará con las carreras finales a partir de las 14 horas, por lo que todo terminará a media tarde, con la primera fecha ya resuelta y con la mira puesta en la segunda para el mes de abril.

El TCF no correrá en Tolhuin

Si las dificultades económicas complican la presentación de muchos autos y pilotos, el automovilismo fueguino tienen un antecedente para este fin de semana también importante, dado que inaugura su actividad en el autódromo den Tohuin, y será la primera vez en unos 40 años de existencia, que el TC fueguino no participará por falta de autos, por lo que cambiaron la fecha para mas adelante.

Esta particularidad afecta no solo en el sur sino también en todo el territorio nacional, a tal punto que el karting de tierra del Chubut tuvo que cambiar su fecha de inicio por falta de unidades en Puerto Madryn, lo que estaba previsto también para este fin de semana.