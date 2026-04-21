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La categoría 128 Pista ha dado a conocer quienes serán los pilotos titulares e invitados registrados hasta ahora para tomar parte en la próxima competencia del próximo 3 de mayo, donde se destacan reconocidos valores de otras categorías y otros de notable participación.

Para ir poniendo los antecedentes previos de la mayoría, el regular y parejo Rudi Daian Villafañe llevará al debutante de la TC5000 Federico Vergara mientras que Daniel López invitó a Pablo Monte y Emilio Felgueroso a Fernando “Chavo” Posadas, Juanjo Gallardo al propietario de su auto Juan Manuel Zabalía y Martín Hindie a Juanjo Garay, sumado a uno de los mas significativos porque “Fran” Paredes invitó a su padre “Mony” piloto del Stock y otros equipo familiar es el que integran Yiyo y Pablo los hermanos hijos del recordado “Pajarito” Sanchez.

Lucas Carballo irá con Daniel Barrientos y los Gallardo también compartirán el auto con Leo como titular y Gaby como invitados, mientras que Chelo Sebastianelli lleva como invitado nada menos que a Marcos Ortiz, fuerte pareja para tener en cuenta y el jovencito Mayeste a quien no conocemos como Bruno Bucannera, Juan Pablo Ascencio invitó a Agustín Verón otro que retorna, Los Donoso también y no es la primera vez, Ariel Celestino con Matías Almonacid, Gastón Tejedor luego se superar el vuelco de la carrera de abril, irá con Jorge Soto Parra y el chileno Alberto Uribe como Gastón Muñoz, el hijo de José Arturo Muñoz.

Leandro Fernández que utiliza el auto de la familia Alvarado irá con Fede Davidson y los hermanos Roquel irán con Daniel titular y Nico invitado, mientras que Gastón Hindie lleva como invitado a Gustavo Soules y redondeando los 20 autos, el 128 que pertenece al presidente Fabio Herrero, será conducido por el gregorense Javier Mansilla y el de Puerto Santa Cruz Matías Rodriguez, los dos mas jóvenes pilotos de karting de la categoría junior.

Hasta aquí lo que se conoce sobre la participación en ésta prueba mientras que con la posible salida nuevamente de los autos del Stock Pista, serían las dos mas grandes novedades de la fecha de mayo, por lo que todo se apresta para vivir una buena fecha local.

Apertura en Puerto Deseado

para el fin de semana del 25 y 26 de abril se pretende dar inicio al automovilismo en la zona norte de la provincia, con la prueba en el “Ramonín Fernández” de Puerto Deseado con la presencia de la Limitada Regional, los Renault 12 y los Hot Rod, las categorías clásicas de la región norte provincial, quienes disputarán así su primera carrera del año, donde no estará presente la categoría 800 aparentemente sin unidades para la ocasión.

Novedades de Tierra del Fuego

En reunión programada por el Automóvil Club Río Grande el pasado fin de semana, se resolvió y se votó la posibilidad de realizar el GPH de este año con parcialización, lo que daría la posibilidad de una competencia al estilo del rally, con tramos determinados y no de bandera bandera como se viene disputando desde 1974.

Esta postura que fue aprobada por la mayoría de los pilotos (unos 50) presentes en la reunión, será presentada a la parte chilena para ver si coinciden con la postura para poner en marcha la edición de agosto del Gran Premio de la Hermandad.

Mientras tanto y entre otros aspectos, fue penalizado el piloto y dirigente José San Martín al no superar el control de alcoholemia, por lo que no podrá participar en la “isla” hasta diciembre de 2026 como castigo por el hecho, no siendo la única dado que también fue penalizado pero por otra causa el piloto Pablo Romero por una cuestión de funcionamiento porque no se permite que autos de carrera transiten por la ciudad por sus propios medios, y finalmente por actitudes antideportivas, se castigo con dos fechas a Fernando Cárdenas y a Adrián Fernandino por las situaciones vividas en la carrera de Tolhuin de este año.