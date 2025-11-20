Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien habrá puntaje y medio en la última del 14 de diciembre, la lucha por los puntos e ha incentivado notablemente en la fecha anterior, dándoles posibilidades a varios pilotos mas en distintas categorías, lo que pone los campeonatos al rojo vivo para el cierre final del año.

Este tema se había comentado sobradamente en los últimos días y ahora con la confirmación de los campeonatos por parte del Automóvil Club Río Gallegos, se aclara aún mas el panorama que deja con posibilidades a los que durante el año hicieron las cosas de la mejor manera.

Así en la categoría menor, la Luqstoff, el puntero Santino Gómez acumula 127 unidades, seguido de ahora de Luis Haro con 120 pero tiene a Teo Garay detrás con 119 a un solo punto de distancia, mientras que Brian Morales suma 117 (a dos de distancia) y con 36 puntos en juego y con solo diez puntos de distancia del primero al cuarto, es mas que complicado aventurar algún campeón, máxime cuando en la última competencia ganó Haro que no estaba en los cálculos previos.

Este acomodamiento puso de manifiesto que habrá que estar mas que concentrado para la última fecha en una categoría que ha crecido notablemente en los últimos tiempos, con quince pilotos en cada una de las últimas carreras, considerando que todos son menores de 12 años lo que aumenta aún mas la expectativa.

En la Pre Junior con nueve participantes activos, el líder sigue siendo Oliver Osses pero ahora tiene a Bautista Gómez mas cerca con 118 contra 104 a escasos 14 puntos, con Thiago Tabares sumando 98.5, con Cristóbal Rodríguez ganador de la última sumando 91.5, con Santino Grasso sumando 81 con Kiara Carina que podría haber sumado bien pero se despistó acumulando ahora 78 pero hay 51 puntos en juego, y la última carrera la ganó Valentino Pagnio que tampoco estaba en los papeles pero que ganó muy bien.

Esto pone a todos en condiciones por lo menos numéricamente, por lo que habrá que ver como se desarrolla la última carrera, quien a la luz de la última, pudo tener cualquier variante y esto lo hace mas que importante a la hora de sumar como se pretende.

La Junior sumará 36 en juego en la última del año y lo tiene al de Puerto Santa Cruz Matías Rodríguez en el primer lugar con 121 puntos, seguido de Rodolfo Rovira con 110 (11 de distancia), y Carlos Diaz con otros 11 de distancia sumando 91 y finalmente Agustín Paris que también pude llegar, suma 88 unidades y entra en el juego de la lucha por los puntos.

En la Master habrá otra vez 51 puntos en juego pero la contundente victoria de Facundo Gareri en la pasada prueba dejó solo a los pilotos en condiciones reales, siendo el primero con 226.5 seguido de Sebastián Gómez que suma 182.5, por lo que el torneos e circunscribe a ellos dos únicamente, dado que Emanuel Sánchez que está tercero suma 166.5 y no llega al total de Gareri por muy poco.

Finalmente la Master +40 es la mas ajustada en la que entran cinco pilotos con posibilidades, dado que si bien el líder es Ariel Reineke, éste suma 194.5, hay también 54 en juego o que significa que están dentro de las posibilidades Emilio López que suma 193.5 ( a un punto de distancia), la dupla Igor/Sarmartano con 184.5, Mariano Paz con 163 y finalmente Cristian Paris con 153.5,

Con este panorama mas que ajustado en casi la totalidad de las categorías, el karting presenta un cierre anual que será espectacular a la hora de sumar y con cinco títulos que aún no tiene candidato firme.