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El próximo fin de semana el Turismo Pista estará presente en el autódromo de la ciudad de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, para cumplir con la sexta fecha de su calendario anual con las tres categorías que habitualmente tomar parte d dicho espectáculo.

En la Clase 1 estarán presentes los pilotos de El Calafate empezando por Williams Bull quien marcha en la segunda colocación del torneo con 143.5 puntos mientras que el líder Cortina suma 163 y con Alexis Bull en el quinto lugar con 106 puntos, intentando ambos mejorar en ésta oportunidad por lo que se aprestan a cumplir un rol importante, mientras que en la 14° posición del torneo aparece Agustín Orellana con 53.5 puntos.

Los tres santacruceños representan a la localidad de El Calafate, mientras que en la clase 2 aparece Emiliano Gonzalez quien cambió de equipo recientemente sin haber podido destacar un funcionamiento importante hasta ahora pero no es desconocida su trayectoria como campeón nacional de la clase 3 hace unos años y como campeón del TPS santacruceño, por lo que se descarta que mejorará en cuanto cuente con un elemento mecánico acorde a sus pretensiones.

En la clase 3 aparece Pali Collazo en la posición 19 del torneo con 52.5 puntos, mientras que su padre Pablo figura 42° con 3.5 puntos y serán los santacruceños (Puerto San Julián) que representen a la provincia este fin de semana en el Turismo Pista en territorio cordobés, con la actividad que comenzará el día viernes para las dos clases menores mientras que la clase 3 se incorporará el día sábado como sucede habitualmente.

Se iniciaron los trabajos en El Calafate

En la localidad de El Calafate y específicamente en los talleres de Hierromec, se iniciaron los trabajos de construcción de una nueva unidad para el Turismo Pista Clase 1, unidad que no tiene piloto ya que será construida para alquiler, por lo que no cuenta con una necesidad perentoria pero se estima terminar antes de fin de año.

El equipo responsable es una sociedad entre tres reconocidos como Serafín Andión, Martín Chico y Thiago Martínez junto a Javier Mansilla quienes componen el STM Racing quien será el responsable de llevar adelante la idea.

Se presentó en Gran Premio de la Hermandad

Este fin de semana y en la localidad fueguina chilena de Puerto Porvenir y en el Club Croata, se presentó oficialmente la 51° edición del Gran Premio de la Hermandad, el que contará en la oportunidad con la novedad de tener tres etapas cronometradas en lugar del acostumbrado “bandera a bandera”, lanzándose desde Puerto Porvenir hacia Río Grande (Argentina) y retorno al día siguiente.

Luego de los pormenores acaecidos en las dos últimas ediciones, el número de participantes hasta ahora ha sido notablemente menor, llegando a 28 argentinos y 26 chilenos a esta altura de los acontecimientos, aunque todavía se espera poder contar con mas tripulaciones antes de fin de mes cuando cierre la inscripción, pero los altos costos producto de medidas nuevas de seguridad y otros elementos, han provocado una disminución notable, por lo que también se espera poder mejorar en este sentido, para la prueba que como siempre tiene a la segunda semana de agosto como fecha clave para ponerse en marcha.