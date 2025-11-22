Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los hermanos Williams y Alexis Bull corrieron en las series de la clase 1 en el autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata, ubicándose Willy tercero y Alexis quinto cada uno en su parcial.

Desde los primeros momentos en la pista platense marcaron buenos tiempos, a tal punto que en el primer entrenamiento estaban primero y tercero el día viernes con 50 autos en la pista, pero luego se fueron ajustando los tiempos y en la general de entrenamientos estaban 9no Willy y decimo cuarto Alexis.

También lograron mejores en la primera y segunda clasificación, donde terminaron 7° Willy y 11° Alexis para llegar a las series donde Alexis corrió el segundo parcial arribando en quinto lugar detrás de Nicolás Benito, González, Lucas Cardoni y Astorgano, mientras que en el tercer parcial Willy terminó tercero detrás del ganador que fue Juan Perugini y de Nicolás Bonfiglio, por lo que el domingo a las 10 de la mañana iniciarán la última carrera del año.

Cabe señalar que Alexis esta haciendo debutar su nueva unidad, terminada hace pocos días y que respondió perfecto por lo menos en estos primeros días.

Karting en Baradero

En el trazado de Baradero se disputa la octava fecha del nacional de Karting, donde se encuentran presentes dos galleguenses como Diaz y Ojeda, aunque en categorías distintas.

Martín Ojeda tuvo una buena clasificación en la Old School Senior ubicándose tercero en la primera manga del sábado detrás de Máximo Bresth y de Tomás Cordone habiendo clasificado octavo a 0.166 de la punta, mientras que Thiago Diaz en la Sudam Senior clasificó segundo y terminó quinto en la primera manga detrás de Fabani, Alessi, Marcelo Saa y Ricardo Mattar, y se espera poder mejorar para las jornadas finales del domingo.

Primera fecha del Binacional de Motocross

Por primera vez en la localidad de Tres Lagos se inicia el torneo Binacional de Motocross con pilotos de Punta Arenas, Puerto Natales, Río Gallegos, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén y de Buenos Aires, en un carrera que ha tomado mucha relevancia.

El circuito es nuevo para todos y la reglamentación estipula las pruebas, los horarios y las reuniones de pilotos por lo que han comenzado a cumplir con todo el organigrama del fin de semana.