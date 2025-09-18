Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo Bull competición ya se encuentra instalado en el autódromo de San Jorge para dar inicio a una nueva fecha del Turismo Pista Clase 1 en dicho escenario, aclarando que Alexis todavía participará con el auto que le facilitara la familia Grippo, dado que el que están construyendo a todo vapor, aún no está terminado, estimándose su finalización para la próxima fecha.

Por lo tanto Alexis irá con el auto de Grippo y Willy ya está listo con su auto en San Jorge por lo que todo comienza precisamente con las pruebas libres y el movimiento que tendrá esta carrera, dado que se acerca la parte final del torneo.

Cabe señalar que los sureños siempre han tenido suerte en San Jorge incluso en el debut de la categoría en ese lugar lo que se produjo el 17 de septiembre de 2006 con Kebleris ganado en la Clase 2 pero con Gastón Grasso ganando en la Clase 3 y en el retorno que se dio 10 años después, el 22 de mayo de 2016, el ganador de la clase 3 fue el ushuaiense Lucas Yerobi.

Sumado a ello, los Collazo (Padre e hijo) no se encuentran inscriptos en ésta oportunidad, por lo que solamente los Bull serán los santacruceños en la pista de San Jorge.

El primer accidente fatal

Se cumplen 74 años del primer accidente fatal en Río Gallegos en una carrera de autos, lo que se produjo en septiembre de 1951 cuando la comisión municipal de automovilismo de ese tiempo que presidía el doctor Adolfo “Pucho” Mallo organizó una competencia para vehículos Ford Modelo T y en ella se produjo el vuelco de una unidad conducida por el chileno Almarza y su padre que era el acompañante, falleció a consecuencias del golpe.

La placa y monolito que se construyó en el lugar por la muerte de Américo Almarza fue absorbida muchos años después por la cantera que se construyó cercana a lo que sería hoy el ingreso del autódromo “José Muñiz”, pero durante muchos años se pudo observar el pilar de cemento recordatorio del fatal accidente.

Se prepara el rally de Torres del Payne

Con mas de 20 unidades se lanza el Rally de Torres del Payne con la presencia de unidades chilenas y tres autos de Río Turbio mas la VW Sabeiro de Chori Zentner de Tierra del Fuego.

Entre los pilotos locales se destaca la presencia de Matías Barría quien el año pasado corriera en el Turismo Pista Clase 2 argentino y que participa en este evento.