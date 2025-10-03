Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con mas de 90 pilotos que ya están inscriptos, se prepara la quinta fecha del torneo anual en el kartódromo “Malvinas Argentinas” donde la categoría Master con los 150 4T irá con pilotos invitados, y donde figuran incluso hasta los hermanos Bull de El Calafate que corren en el Turismo Pista nacional.
Las pobladas categorías reunirán un grupo importante de gente en el lugar durante el fin de semana, estimándose que muchas familias acompañarán la presencia de los pilotos y equipos, por lo que se esper una gran concurrencia.
Los listados muestran en la categoría Pre-Junior a Santino Grasso, Cristóbal Rodríguez, la jovencita Karina Kiara, el ganador de la fecha anterior Oliver Osses, Joaquín Suarez, Thiago Tabares y Bautista Gómez, mientras que la Junior pondrá en pista a Agustín Paris que no compite desde mayo, a Rodolfo Rovira, Bautista Abbatte, Teo Mayeste, Carlos Diaz , Nazareno Cisterna y el de Puerto Santa Cruz Matías Rodríguez ganador de la fecha anterior y líder del torneo.
Los mas chicos de la categoría Luqstoff tendrán como protagonistas a Santino Gómez, Brian Perales, Bruno Castro, Noah Castro, Teo Garay, Amira Hindie, Gregorio Gómez, Valentino Gómez, Gonzalo Farrera, Agustín Muñoz, Ciro Tabares, Luis Haro, Bautista Haro, Farhan Nallar, Gillermina Mirol y el piloto chileno Agustín Salinas.
Finalmente en la Master con invitados las parejas serán Sebastián Gómez con Ivo Sarmartano, Ezequiel Bahamonde con Marcelo Subiabre, el campeón Facundo Gareri con el calafateño Alexis Bull, Matías Pittacolo con Emiliano González, Emanuel Sanchez con el pseudónimo “Patan”, Matías Bravo con Francisco Medina, Martín Salafia con n.n., Agustín Caro con Juanjo Gallardo, Leonardo Paris con Carlos Paris, Pablo Rizzónico con el otro hermano Bull (Williams), Nicolás Filastre con n.n., Facundo Huaiquil con Leandro Almonacid último ganador de la pista en la 1600 c.c., , Horacio Norambuena con Gerardo “Gera” Castro, los sanjulianenses Sebastían Pérez con Nazareno Staller, Omar Ojeda con Francisco Ojeda, Federico Vergara con Sebastián Vergara, Francisco Lineiro con n.n., Luis Haro con Rodrigo Caballero, Marcelo Soules con n.n., Cristian Paris con Martín Mayorga, Gastón Grasso con n.n., Martín González con Esteban Benitez, Martín López con Diego Levill, Marcelo Igor con Claudio Maidana, Ariel Reineke con L. Almonacid, Brian Halvorsen con n.n., Mariano Paz con Roberto Bahamonde, Gonzalo Silva con Santiago Gómez, Sebastián Rodríguez con n.n., Marcelo Bersanelli con Nahuel Soria y Tomás Ezquerra con n.n.
Los inscriptos como n.n. aún no están registrados por lo que los nombres no se han dado a conocer aún, pero sí se contabilizan como presentes en el evento, por lo que la presencia será importante, donde se destacan pilotos de Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa cruz, El Calafate y el piloto de Chile.
Las 2 Horas de Puerto Deseado
Se prepara a todo ritmo la realización de la 29° edición de las 2 Horas de Puerto Deseado en el trazado del “Ramonín Fernández” lo que presentará una serie de novedades de toda índole, con una cantidad muy grande pilotos titulares e invitados y con un homenaje a Gabriel “Arrebato” Yañez, lo que tendrá lugar el día domingo.
La prueba se pondrá en marcha los días 11 y 12 de octubre en el trazado costero, con la participación de pilotos de toda la zona norte de la provincia e incluso con especiales visitas donde se anuncian algunos reconocidos pilotos nacionales, motivo por el cual ha despertado una expectativa notable.
3 Horas de Puerto Natales
Este fin de semana se realizaría la presentación oficial de las 3 Horas de Puerto Natales que se correrán los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el clásico trazado de la Dorotea.
Para ello se estima realizar un acto que finalmente ponga en marcha la carrera que se había postergado bastante en los últimos tiempos, por lo que en Puerto Natales ya están en grandes preparativos para poder tener todo listo para esa fecha.
GP El Rincón de LUemm
En Río Turbio y los días 11 y 12 de octubres se abrirá el campeonato anual con la realización del gran premio Rincón de LUemm Copa Chellenguer homenaje a Julio César “Don Apre” Carrizo.
La fecha contará con la presencia de la categoría 1600 c.c. que así abrirá su torneo anual, y los Buggy Cross del lugar, por lo que se presenta una interesante alternativa de fin de semana.
