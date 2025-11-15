Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El programa Música de Motores que se emite por LU12 La Deportiva de la Patagonia mantuvo una charla con Oscar Sarmartano, vicepresidente del Automóvil Club Río Gallegos y uno de los impulsores del karting de hoy.

Durante la misma el dirigente se refirió a este domingo con la realización de la sexta fecha, expresando que “...se lo pude atribuir a que hace años que se vienen haciendo cositas absolutamente bien y cuando iniciamos con Seba (Gómez Presidente del ACRG) un par de escuelitas, quedó mucho semillero y se contagio mucho por todos lados por lo que es un conjunto de muchas cosas y lo cuidamos”

Otra de las cosas que se hicieron bien fue la de dividir la categoría Master en mas 40 y menos 40, (años de edad), y hoy tenemos 33 inscriptos entre las dos categorías, lo que no hubiéramos logrado con una sola categoría, y por suerte la gente acompaña, las carreras salen lindas y se hace un parque de todas las categorías de 60 o 65 karting, algo que no se vio nunca en Río Gallegos..”

Oscar Sarmartano se refirió a los menores de la categoría Luqstoff, destacando que “..se hizo lo que habría que haber hecho hace rato que es unificar el tema de los motores, y el club entrega los motores para darle una paridad a la categoría, con un poquito de miedo lo hicimos porque no sabíamos como iba a salir pero probamos los motores y verificamos que eran confiables y que se podían hacer las cosas bien, y se entregan los motores el mismo domingo y tienen una paridad tremenda y no fallan y el que hace las diferencias es el que mas vueltitas tiene y el que mas entrena..”

“..Incluso los pilotos que comenzaron en el kartódromo local y hoy son referentes nacionales como Seba Gómez, Thiago Martínez o Federico Alonso, fomentan el entusiasmo de los nenes y los padres acompañan bastante que es super importante, para que no haya problemas y hoy tenés gente de todas las localidades, de Calafate, de Gregores, de Santa Cruz, de San Julián y eso torna un poquito0 mas para que seamos el epicentro de la zona sur de Santa Cruz…”

Hablando de la suspensión por el viento, Oscar manifiesta que “hablando con la gente del interior, Rodríguez y Haro, les dije que se vengan igual porque la carrera de alguna manera la vamos a hacer igual, porque ellos ya hacia dos semanas que habían venido y queremos darle la certeza que se va a hacer, porque ellos se hacen un viaje grande para estar…”

“Tenemos habilitado el quincho grande para usarlo para tener bajo techo los que no tienen boxes, porque las instalaciones nos quedaron chicas – expresó el dirigente – y al referirse a la playa o playón que quedó chico expresó que “lo venimos pensando desde hace bastante tiempo pero no logramos tener respuesta oficial de ningún lado, y lo tenemos proyectado, pero nos falta el aporte de los entes gubernamentales, pero haremos un esfuerzo de parte del club, pero de acá a lo que queda de nuestro mandato, vamos a hacer un playó que perdure en el tiempo…”

“..Vamos a hacer algo bien hechito de material o como los boxes de chapa de la pista que están espectaculares, porque tenemos 60 karting y tenemos 24 boxes, y ahí tenemos el problemas, y tenemos que hacer 40 lugares mas para que la gente pueda estar refugiada un fin de semana allí, ….”

“Hay dos ideas una es hacer un playón allí paralelo a la tribuna y la otra es continuar con el platón hasta el puente y allí hacer una “L” y la zona de descarga para que no sea medio tedioso y se haga un poco mas fluida, porque el kartódromo esta bien construido pero nunca había visto 60 karting en el lugar y esto es lo que esta pasando,,,”

“Ahora comenzamos con los karting de alquiler y esperamos que esto nos den posibilidades económicas para empezar con esta obrita, hicimos la compra el año pasado y recién ahora estamos en condiciones de ponerlos en funcionamiento, la idea era armarlo mas o menos bien y hoy tenemos cinco personas trabajando con los karting de alquiler exclusivamente, y tenés turnos como en cualquier otra actividad como una cancha de fútbol o de padel,…”

Finalmente Oscar Sarmartano habló del tema competitivo, expresando que ” todas las categorías se van a definir en la última porque los campeonatos están muy apretados todos, y este año pusimos una penalidad para los ganadores con una brida que les cuesta mucho y estamos como con el TN que esta bueno o no, pero cuando ganas cargar kilos y brida, y las mayores será en la última con puntaje y medio, por lo que se definen en la última.

Este domingo se acomodará parte de los campeonatos para esperar mediados de diciembre, cuando se dispute la final y que cualquiera que gane lo tiene mas que merecido por el esfuerzo.