la fecha que fuera suspendida debido alas complicadas condiciones climáticas de hace dos semanas, se disputará este fin de semana en el kartódromo “Malvinas Argentinas” con la presencia de las cinco divisiones que componen el espectro local, donde se comienzan a definir los líderes finales de cada torneo.

Así entre los mas chicos de la categoría Lusgtoff que tendrán su chance para acercarse a la punta, lidera por ahora Santino Gómez (112) quien fue el ganador de octubre, aunque Brian Perales (100) le había ganado la serie a “Goyito” Gómez pero en la segunda posición por puntos esta Teo Garay (106.5), seguido de Perales y con Luis Haro (95) expectante en la cuarta ubicación del torneo.

Una lucha que se presenta por demás interesante dado que en la última fecha de octubre fueron 15 los chicos que se acercaron a competir, lo que presupone un revuelo grande padres, madres y amiguitos de todos, por lo que el kartódromo se llena de gente que no quiere perder detalle.

En la Junior la cuestión es entre dos, por lo menos por ahora con el de Puerto Santa Cruz Matías Rodríguez (94) adelante seguido de quien se ganó todo en octubre que fue Rodolfo Rovira (90) por lo que aquí todo esta muy ajustado y depende de como salgan en ésta instancia, donde también tendrán algo que decir si aparece Agustín Paris o Nazareno Cisternas o Bautista Abbatte, por lo que no hay nada definido.

La cuestión esta mas clara en la Pre Junior, toda vez que el líder Oliver Osses (93) esta puntero con claridad dado que Thiago Tabares (75) y Bauti Gómez (71.5) están un poco mas atrás y según lo que haga Osses en ésta, se puede terminar de acomodar o aparecerán sus rivales para complicarse las cosas.

La última para la Master en sus dos especialidades fue con invitados por lo que se lucieron algunos reconocidos como Leandro Almonacid o como los hermanos Bull, pero en ésta oportunidad estarán solos para sumar y aquí veremos como se la arreglan para quedar bien porque falta muy poco.

En la Master +40 aparece la dupla Igor/Sarmartano (156.5) seguido de Ariel Reineke (149.5) y de Emilio López (141.5) por lo que es difícil vaticinar algo cuando las diferencias están tan estrechas, y habrá que ver que pasa en ésta fecha si alguno incluso se recompone y si los punteros suman bien.

Finalmente en la Master aparece el campeón Facundo Gareri (170.5) delante de Sebastián Gómez (/158.5) y de Emanuel Sánchez (131.5), por lo que hay que sumar bien para acomodarse porque sino será nuevamente Gareri quien se lleve los laureles, confirmando lo bueno que viene haciendo en el karting.

Así con todo este panorama, se presenta una fecha con muchas alternativas y con posibles resultados para acomodarse para el final del torneo, que será a mediados de diciembre.