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Con varias situaciones disímiles y con variada suerte, los pilotos santacruceños tomaron parte de la sexta fecha del Turismo Nacional en sus dos especialidades en el atractivo trazado de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, con los hermanos Grippo y Pablo Collazo en la clase 2 y con Thiago Martínez y Sebastián Gómez en la clase mayor.

En la menor el mejor clasificado fue Pedro Grippo quien finalizó en la séptima posición a pesar de haber sufrido varios retrasos a lo largo del fin de semana aunque en los entrenamientos previos estaba ubicado entre los cinco primeros pero en las pruebas de clasificación tuvo problemas despiste incluido,. lo que lo relegó bastante y tuvo que remontar con mucho cuidado principalmente el sábado con un piso mojado que complicó la vida de todos y con un clima muy frío que atosigó a todos los participantes de la prueba.

De todos modos luego de remontar en la segunda clasificación quedó finalmente 18° para intentar encarar la serie con otras condiciones climatológicas por lo que pudo superar las contingencias de la carrera y terminar finalmente séptimo luego de superar los infortunios que fueron varios, por lo que el puesto final lo recompensó un poco de los dramas del fin de semana.

Por su parte su hermano Ignacio que había tenido un inicia mas auspicioso ubicado entre los 15 de delante en todas las salidas tuvo incluso una clasificación fenomenal en la segunda tanda cundo se ubicó como escolta pero en la serie la suerte varió y finalizó en la séptima posición del parcial, lo que aumentó en la largada de la prueba final cuando al momento de producirse, abrió la puerta indicando problemas y el auto no arrancó, por lo que haciendo esfuerzo sin ayuda externa, logró ponerlo en marcha pero debió de largar desde la última posición.

Esto hizo que tuviera que remontar lo que venia haciendo espectacularmente hasta falta de dos vueltas, cuando el auto no resistió la exigencia y finalmente tuvo que abandonar en un fin de semana con muchos problemas cuando se encontraba otra vez entre los 15 de adelante, pero esta visto que el fin de semana no era para festejar y se quedó de a pie.

La gran frustración de Pali Collazo

El tercer santacruceño en la clase 2 fue Pablo “Pali” Collazo quien estrenaba una flamante nueva unidad que en los primeros momentos pareció no rendir en la medida de las necesidades pero aclimatándose al nuevo auto, logró superar problemas incluso cuando en la serie venía en el cuarto lugar y rompió un semieje lo que lo retrasó y debió largar desde la última posición de la grilla.

En una demostración de eficiencia y contundencia notable, “Pali” superó nada menos que 29 autos incluso con una maniobra de 4 por 1 que fue la mas destacada del fin de semana y consiguió arribar al final en la cuarta colocación de la carrera, obteniendo el premio “a la mejor maniobra” y otras consideraciones agregada la excelente ubicación final, pero lamentablemente por una diferencia de peso, fue excluido luego en la técnica, lo que lo dejó con una gran frustración pero con la conciencia de que cuenta con un auto potencialmente importante para lo que sigue.

Seba Gómez el mejor en la clase mayor

Sebastián Gómez logró finalmente quedar 14° en el clasificador final en una categoría que cada vez tiene mayor competitividad y pilotos de jerarquía, lo que sin lugar a dudas la hace mas difícil y complicada pero llamativa a la vez, donde lograr mantenerse en los primeros lugares es muy exigente como lo viene haciendo el galleguense que pudo mantener su nivel durante todo el fin de semana.

Thiago Martínez por su parte hizo lo que pudo con una unidad que no estaría cubriendo las pretensiones del piloto y finalizó en el puesto 24 final, lo que pone de manifiesto lo duro de la categoría y lo complicado que es cerrar un fin de semana cubriendo con todas las intenciones posibles, aunque seguramente seguirá insistiendo en el rendimiento y calidad de su auto.

Panorama distinto para todos este fin de semana donde lo mas destacado sin lugar a dudas ha sido lo realizado por Pali Collazo, pero que por una contingencia lo dejó con las manos vacías cuando parecía que se llevaba todos los premios.