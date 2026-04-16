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Para este fin de semana y específicamente para el próximo domingo, se estima poder realizar la segunda fecha del calendario automovilístico para el campeonato de El Calafate, con las dos categorías en vigencia cuales son la Unificada 1600 y la categoría 800, en ésta que será en homenaje al aniversario del autódromo, que se puso en funciones el 16 de abril de 2023 con la presencia por primera vez del Turismo Carretera.

A tales efectos se espera una notable concurrencia a lo que se suma autos de toda la región, donde ya están confirmadas las presencias de Chelo Sebastianelli y de Marcos Ortiz de Río Gallegos ambos en la Unificada 1600 con Fiat Uno, en una competencia que será réplica de la realizada el pasado 22 de marzo, la que mostró como ganadores en la categoría mayor a Ignacio “Nacho” Grippo seguido del galleguense Leandro “Poroto” Fernández y del local Gabriel “Gato” Etura, mientras que en la categoría menor con un parque mas reducido, resultó ganador Maxi Gallardo, seguido de Gonzalo Fernández y de Luis Ojeda.

El parque de la Unificada 1600 pareciera que pude repetir el número con unos 16 a 18 unidades, mientras que el parque de la categoría menor, aumentaría a una decena y en eso se está trabajando en el lugar, por lo que se intenta mejorar la cantidad de autos en pista con mayor cantidad de Fiat 600 específicamente.

Para esta ocasión esta previsto por la organización el trabajo del día sábado con pruebas libres a partir de las 11 de la mañana y las pruebas de clasificación para ambas especialidades a partir de las 12.30 horas, mientras que el día domingo los entrenamientos darán comienzo a las 10 de la mañana, las series respectivas se correrán desde las 11 de la mañana y se espera largar las carreras finales a partir de las 12.30 horas.

De los galleguenses se confirma que Chelo Sebastianelli ya está listo y que el día viernes estará viajando hacia El Calafate, y que Marcos Ortiz ya esta en la misa condición con la unidad lista y a la espera de salir para la región cordillerana, mientras que se esperaba confirmar si Horacio y Leandro Fernández serían de la partida en ésta ocasión.

Las duplas para la de invitados

Ya se comenzó a confirmar parte de las duplas de pilotos invitados para la prueba de Mayo con la categoría Fiat 128 Pista que tendrá invitados, donde una de las parejas mas consistentes de la carrera, será la que integren Chelo Sebastianelli y su invitado Marcos Ortiz, un dúo a tener en cuenta para ésta ocasión, mientras que también el veloz Miguel “Yiyo” Sánchez tendrá como invitado a su hermano Pablo, los dos hijos del recordado Miguel “Pajarito” Sánchez que compartirán el auto.

Por otra parte Juan José “Juanjo” Gallardo llevará como invitado al propietario del auto que está corriendo, por lo que Juan Manuel Zabalía vuelve a calzarse el buzo antiflama, lo que no hace desde mas de dos años, y por otra parte, Daniel Roquel llevará como invitado a su hermano Nicolás (Nico), por lo que varias duplas serán muy cercanas en ésta carrera, aunque algunos pilotos también confirmaron que no estarán tal el caso de Fautrier que tenía como invitado a Samuel “Sammy” Millao el campeón de la Monomarca Hyundai que ahora quedó sin participar por lo menos con Fautrier que ya confirmó que no estará en la carrera, por lo que el campeón chileno que ya tenía previsto el presupuesto con neumáticos e inscripción, quedó a la espera de una posible nueva invitación.

El retorno del Stock

Con muchas ganas aparece en el ámbito regional el posible retorno de la categoría Stock Pista, la que no participa desde diciembre de 2023, por lo que los comentarios son amplios en todo sentido, toda vez que son varios los pilotos que ya estarían confirmando su posible participación para la fecha de mayo.

A las probables presencias de Mony Paredes, Jorge Ramps y Rafa Martínez, se agregan Gustavo Campana, Nico Fernández, Lalo Nuñez y hasta hay charlas por la presentación del Torino propiedad de Yiyo Sánchez, por lo que el retorno de la categoría va tomando forma en el ambiente local cada vez con mayor asidero, motivo por el cual ya se ha pensado en incorporarlos a las pruebas comunitarias que tendrán lugar dentro de los próximos días.