Con un panorama un poco incierto el automovilismo deportivo inicia el próximo domingo sus campeonatos anuales, donde por ahora solamente la monomarca 1300 en sus dos variantes y la Fórmula Santacruceña, serán las expresiones que colmarán el fin de semana.

La Fórmula Santacruceña ( ex 850 Regional) que naciera como categoría tomando parte de la Vuelta de la Provincia de 1969, lleva en su haber 344 carreras en todos estos años, habiendo sido la que mas ha soportado los embate de la modernidad y del tiempo, conservando aún su modalidad a pesar de los distintos cambios que ha sufrido en todo este recorrido.

Consagrada en las carreras de larga duración, pudo soportar el paso del tiempo transformada hoy en una carrera de monopostos con motores hasta 1400 c.c. y añorando los veteranos Fiat 600 y Renault Gordini que le dieron vida en otro tiempo, pero lo cierto es que haciendo tremendo esfuerzo, mantienen aún hoy el número que el organizador les pide para cada ocasión, aunque ha habido oportunidades en que no estuvieron presentes.

La Fórmula irá entonces por su carrera 345 desde aquel 1969 de sus primeros años, con un equipo que viene dominando desde hace un tiempo como el que lidera Alejandro “Nano” Oyarzo junto a Ezequiel Pereyra, y con un revelador Nico Gómez que fue ganador sobre finales del año pasado, sumado a los característicos clásicos de siempre.

Junto a la Fórmula estará la categoría monomarca 1300 que presenta en ésta oportunidad dos variantes, la primera con los autos tradicionales de la categoría que corrieron hasta diciembre pasado lo que incluye a los modelos “128” y a los Fiat Uno junto a los Duna y otros modelos, aunque los prolegómenos de ésta presentación están con serias dudas dada la cantidad de autos que se colocarían en pista.

De los Fiat Uno habituales solo quedarían cinco o seis sin mucho entusiasmo, sumado a algunos pilotos de los “128” que por ahora confirman un número muy bajo donde sobresale la presencia de Chelo Sebastianelli y de Jorge Freile como confirmados y habrá que ver cuantos Fiat Uno se agregarían a este lote.

Por la otra parte la monomarca denominada “Pista”, contaría con un número cercano a la veintena de unidades, con la salida de autos que estaban “guardados” desde hace ya bastante tiempo y que volverían otra vez a la pista compitiendo entre ellos, y donde se anuncian “pases” como el de Miguel Angel “Yiyo” Sanchez entre los últimos que se incorporan a la nueva modalidad.

la categoría nacida como tal el 4 de abril de 2003 con Osvaldo “Cacho” Mirol ganador de la clasificación y con Féliz “Garrafa” Ríquez ganador de la prueba, cuenta con un total de 169 carreras en su historial por lo que este cambio será sustancial para comprobar su continuidad y cual será su tendencia, aunque por ahora aparece la versión “pista” como la ideal para mantener vivo el espíritu de la categoría.

Esta definición tendrá su correlato final el fin de semana cuando se conozcan los números de autos que se presenten en cada caso, lo que podría comenzar a definir esa tendencia de la que se habla, con los Fiat Uno quizás mas cerca de la monomarca 1600 que de la veterana 1300 tradicional.