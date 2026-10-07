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Con la realización de la competencia del próximo fin de semana, se cumplirá con la quinta fecha de la temporada anual en el autódromo “José Muñiz”, la que contará con la presencia de las categorías Fórmula Santacruceña, Fiat 128 Pista, la categoría 1600 c.c. y el Stock Pista que irá por una fecha doble, por lo que la actividad tendrá mucho movimiento durante sábado y domingo.

Si bien la Fórmula presentará su habitual parque de autos que no supera la docena, los Fiat 128 Pista anuncian lograr reunir una veintena de unidades dado que tendrá fecha especial con pilotos invitados, con clasificación y parciales por separado, lo que otorgará un puntaje especial para todos, y con una clasificación distinta para unos y otros, dado que para los invitados esta será normal con tiempo y espacio habitual, mientras que para los titulares será distinta.

Por primera vez se clasificaría de a uno y a una sola vuelta, con salida de boxes y en el primer paso se abrirá el reloj para marca la vuelta, lo que implica que no hay otra alternativa, lo que se daría con varios autos en pista, dado que saldrían de boxes a clasificar cada 25 segundos uno detrás del otro, lo que sería toda una nueva curiosidad para tener en cuenta, sumado a que este encolumnamiento se realizará por ranking de mayor a menor, por lo que los mas altos del escalafón irán primero y los mejor clasificados hasta ahora en el ranking anual irán sobre el final.

Esto provocaría un especial interés en la clasificación que no se definirá hasta que el último auto termine su vuelta, lo que le otorgaría un sabor especial a la prueba clasificatoria sin lugar a dudas, y toda una novedad que se utilizará por primera vez, dado que si bien el llamado “Super 8” ya fue utilizado, este sistema es absolutamente nuevo y no tiene antecedentes de ningún tipo .

Sumado a ello habrá también dos pruebas de clasificación para el Stock Pista dado que tendrá fecha doble aunque es muy probable que una vaya el sábado y la otra el domingo, pero también provocará mucho ritmo y continuidad en el espectáculo del fin de semana.

La marcha de los torneos

Por otra parte los torneos ya tienen cuatro fechas cumplidas por lo que ya hay quienes suman bien en cada caso y que apuntan a mejorar notablemente en ésta ocasión, por lo que hacemos un recuento de como marchan cada uno de acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento.

Así en la Fórmula Santacruceña con la aparición de Jonathan Alvarado como el nuevo contrincante del ultra campeón Alejandro “Nano” Oyarzo, quien le ganó esta porfía por tan solo 0.110/1000 en la bandera de cuadros, se presenta un panorama muy distinto a lo de años anteriores, donde se notó la ausencia de Ezequiel Pereyra pero apareció Alvarado para complicarle la vida al líder, cuando restan aún por disputarse tres carreras.

Lo que sucede es que de acuerdo al puntaje que otorga la categoría, lo que hay en juego son 99 unidades todavia antes de la finalización, y la diferencia entre Oyarzo y Alvarado hoy es de 20, por lo que aún queda mucho por decir, mientras que el tercero que es José Abraham Alvarado (padre de Jonathan), esta a tan solo 5 puntos de distancia de su padre y luego ocho puntos mas abajo está Pereyra.

Con este resultado, nada se puede predecir de lo que sucederá antes de finalizar el torneo, pero lo pone mucho mas interesante que en otros años y oportunidades, sin lugar a dudas.

El empate histórico

Revisando los números desde su primera presentación en 1990 a la fecha, nunca hubo un empate de un primer puesto en la categoría Stock, lo que se ha dado ahora con Eduardo Nuñez y José Moreno ambos sumando 32 unidades en el primer lugar, ( en todo caso primero Nuñez por haber ganado en Mayo), pero no deja de ser curioso este primer empate que plantea la idea de paridad en la especialidad, mientras que el tercero es el ganador del fin de semana Nicolás Fernández que suma 21 y con 63 en juego antes del final.

Mario “Mony” Paredes estuvo ausente pero anuncia ahora su vuelta y Jorge Ramps no pudo hacer mucho, pero son dos autos y pilotos a tener en cuenta en lo que resta como lo han demostrado a través del tiempo, máxime Ramps con tres títulos en su haber lo que no es poca cosa, pero la igualdad del primer lugar durará hasta este fin de semana y luego se sabrán quien queda adelante o si hay otras variantes, porque posibles son muchas, máxime con la incorporación de nuevas unidades como se viene dando.

De todos modos no hay dudas de que tanto Lalo Nuñez como José Moreno trabajarán el doble para tener resultado favorable en la próxima, lo que presupone una lucha mas qye interesante a la que se podría unir Nico Fernández y entonces estaremos “cartón lleno” con el Stock Pista.

Juanjo Gallardo en solitario

Luego de esta fecha, la diferencia a favor acumulada por Juanjo Gallardo llega a los 53 puntos, producto de su segunda victoria en el año, mientras que las otras dos fueron como escolta por lo que ha sumado puntos suficientes para estar medianamente tranquilo en la punta, con la dupla Leguizamón/Sebastianelli en el segundo lugar quienes tienen a Gastón Hindie a tan solo cuarto puntos detrás y a Rudi Villafañe que suma 12 puntos menos, por lo que salvo la diferencia del primero Gallardo, los demás estan bastante apretados.

Con tres fechas y una posible carrera doble en adelante, los puntos a discutir podrían superar los 150 por lo que aún hay mucho por decir, donde Emilio Felguereoso y Miguel Sanchez también se incorporan a la discusión, por lo que no se puede vaticinar nada a esta altura de los hechos, con los números muy calientes y bastante apretados.

Con la nueva modalidad en la clasificación, se esperan mayores novedades o sorpresas de buena calidad, tal como la que brindó Ariel Celestino para llevarse la serie en septiembre, aunque va a ser dificil poder llegar a los puntos que ostenta Juanjo Gallardo a esta altura de los hechos, sumado al auto contundente que le entrega el equipo familiar de Los Paramecánicos.

La pelea Ojeda/Ortiz se puso picante

Con la Fiat 1600 tendremos un concepto aparte en próxima edición, donde se destacó la lucha que se plantearon entre Martín Ojeda y Marcos Ortiz, con un Facundo Rodríguez expectante y observando desde la tercera posición lo que sucedía adelante, donde pareciera que el resto perdió un poco el tren de lucha por la punta, lo que puede surgir en lo que queda nuevamente, pero en ésta ocasión Marcos Ortiz no estará presente ni tampoco Facundo Rodríguez, por lo que todo viene de perillas para Martín Ojeda.

La categoría tuvo en su prueba con invitados, nombres importantes que no pudieron brillar mucho porque todo se lo llevaron los dos titulares (Ojeda y Ortiz) que batallaron por el primer lugar, y donde la maniobra de Ojeda para superarlo en la “Horquilla de la chacra” fue la mejor del fin de semana de septiembre sin lugar a dudas, lo que le puso el condimento necesario a esta lucha parece que deja al líder solo y sin sus dos enconados rivales.

Con este panorama se viene la quinta fecha que puede terminar de acomodar a varios frente a la última parte del año y en la lucha por los puntos “gordos”, por lo que el interés de propios y extraños se centtrará en la clasificación del sábado y en lo que se pueda sumar el domingo, donde a esta altura de los acontecimientos, no hay atenuantes para nadie.