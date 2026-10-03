Colapinto clasificó 15° pero largará 21° por las sanciones de la Fórmula 1: “Se puede remontar”, aseguró El piloto argentino avanzó hasta la Q2 en el Gran Premio de Bahréin, que se disputa en el circuito de Sepang, y priorizó la estrategia para la carrera. Franco Colapinto deberá partir desde el fondo por las penalizaciones acumuladas y tendrá por delante una carrera de remontada este domingo. Verstappen consiguió la pole en Sepang.

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Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, pero las sanciones que arrastra lo obligarán a largar desde el 21° lugar en el circuito internacional de Sepang, en Malasia. El piloto de Alpine recibió cinco puestos por el incidente ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán y otros diez por el cambio del motor de combustión interna.

La situación ya estaba contemplada antes de la clasificación. Por ese motivo, el argentino decidió no registrar un tiempo en la Q2 y concentró parte de la preparación en contar con neumáticos disponibles y un ritmo competitivo para la carrera.

Colapinto avanzó a la Q2 y terminó 15° en la clasificación

Colapinto comenzó la jornada clasificatoria con una actuación que le permitió superar la primera tanda. En la Q1 registró 1:37,179 y finalizó décimo, a 702 milésimas del mejor tiempo, marcado por Max Verstappen.

En la Q2, el piloto de Alpine no salió a buscar un registro. Al tener asegurada una penalización de 15 posiciones para la grilla, la posición obtenida en clasificación tenía un impacto limitado sobre su lugar definitivo de largada.

De esta manera, Colapinto quedó ubicado 15° en la clasificación, pero partirá 21° en la carrera. El único piloto que quedará por detrás del argentino será Arvid Lindblad, quien también deberá retroceder en la grilla por una sanción relacionada con componentes de la unidad de potencia.

La decisión de no completar una vuelta rápida en la segunda tanda estuvo relacionada, además, con la estrategia para el domingo. El objetivo fue preservar neumáticos y llegar a la carrera con distintas alternativas para afrontar las exigencias del trazado.

Las sanciones que hicieron retroceder a Colapinto

El argentino llegó al Gran Premio de Bahréin con dos penalizaciones acumuladas.

La primera corresponde al incidente del Gran Premio de Azerbaiyán, donde recibió cinco puestos de sanción por el choque que protagonizó. La segunda penalización, de diez posiciones, se produjo por el cambio del motor de combustión interna.

En total, Colapinto recibió 15 puestos de penalización, por lo que su posición en pista durante la clasificación no reflejó el lugar desde el que comenzará la carrera.

La situación fue conocida desde el inicio de la actividad en Sepang. Por eso, Colapinto había señalado previamente que la clasificación no representaba el principal objetivo del fin de semana, ya que las sanciones ya determinaban una parte importante de su posición en la grilla.

“Se puede remontar”, la expectativa de Colapinto para la carrera

A pesar de tener que largar desde el fondo, Colapinto se mostró confiado en las posibilidades de avanzar durante la carrera. El argentino destacó las características del circuito de Sepang y consideró que existen sectores que pueden favorecer los adelantamientos. “Se puede remontar”, aseguró Colapinto al referirse a sus posibilidades para la competencia.

En esa línea, explicó: “Es una pista en la que en general hay muchas frenadas y las rectas largas también ayudan a generar un sobrepaso”.

El piloto de Alpine también valoró el trabajo realizado por el equipo pensando específicamente en la carrera y dejó en claro cuál será el objetivo desde el comienzo: “Hicimos un buen trabajo de cara a la carrera. Intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos”.

La estrategia de neumáticos será otro de los elementos centrales. Colapinto explicó que el equipo decidió reservar diferentes opciones para la competencia: “Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo de todo para elegir… Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y maximizar el rendimiento del auto”.

La evolución de Alpine entre los entrenamientos y la clasificación

El rendimiento del Alpine mostró diferencias a lo largo de las distintas sesiones del fin de semana.

En la primera práctica libre, Colapinto había terminado 19°, con un tiempo de 1:40,431. En la segunda sesión volvió a quedar en el fondo de la clasificación, aunque el equipo había orientado el trabajo hacia el ritmo de carrera.

La mejora llegó en la tercera práctica libre, cuando el argentino finalizó 9° con un registro de 1:37,920, a 1,618 segundos del líder, Kimi Antonelli.

El propio Colapinto destacó esa evolución: “La FP3 fue muy buena. Ahí estuvimos bastante fuertes, aunque después en qualy el auto se sintió un poco peor”.

La clasificación terminó mostrando una situación particular para el piloto argentino: aunque logró avanzar a la Q2, no tuvo la posibilidad de utilizar ese resultado para mejorar significativamente su posición de largada debido a las sanciones.

Verstappen consiguió la pole en Sepang

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, quien marcó el mejor tiempo de la clasificación con 1:35,130 y consiguió la primera posición de partida para el Gran Premio de Bahréin.

El neerlandés fue el más rápido en las tres etapas de la clasificación y terminó 298 milésimas por delante de Lewis Hamilton, que partirá desde la primera fila con Ferrari.

El tercer lugar fue para Isack Hadjar, aunque el piloto de Red Bull deberá cumplir una penalización de cinco posiciones, por lo que retrocederá en la grilla.

Kimi Antonelli terminó cuarto en la clasificación y Charles Leclerc quinto. Más atrás quedaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que George Russell finalizó octavo.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, consiguió el noveno puesto y Gabriel Bortoleto completó los diez primeros.

Así quedó la clasificación del Gran Premio de Bahréin

Max Verstappen (Red Bull) – 1:35,130 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:35,428 Isack Hadjar (Red Bull) – 1:35,558 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:35,631 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:35,666 Lando Norris (McLaren) – 1:35,757 Oscar Piastri (McLaren) – 1:35,762 George Russell (Mercedes) – 1:35,871 Pierre Gasly (Alpine) – 1:37,210 Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:37,673 Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac)

La grilla definitiva se modifica por las sanciones aplicadas a distintos pilotos. En el caso de Colapinto, los 15 puestos de penalización lo llevarán desde el 15° lugar obtenido en clasificación hasta el 21° puesto de partida.

A qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Bahréin

El Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se disputará este domingo en el circuito de Sepang, en Malasia, una sede utilizada para la competencia debido a la situación en Medio Oriente.

La carrera está programada para las 4:00 de la madrugada, hora de Argentina.

Colapinto partirá desde la penúltima posición con el objetivo de avanzar durante las vueltas y aprovechar las características del circuito, especialmente sus largas rectas y zonas de frenada, que pueden generar oportunidades de sobrepaso.

Con los neumáticos preservados y distintas alternativas disponibles para la estrategia, el piloto argentino afrontará una carrera en la que su posición final dependerá de su ritmo, la gestión de los neumáticos, las decisiones del equipo y las posibilidades de adelantamiento que encuentre durante la competencia.