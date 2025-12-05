Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando solo falta la disputa de las finales de este fin de semana, los campeonatos en las tres categorías cuentan con varios candidatos aunque en algunos casos es solo una dupla como en la Fórmula Santacruceña.

Sin embargo no deja de presentar posibilidades por lo menos numéricamente para otros, aunque a la luz de los visto durante el año, la cuestión se presente mas sencilla de lo que parece.

De todos modos y volviendo a la Fórmula, Alejandro Oyarzo luego de tres victorias en las cinco carreras en lo que va del año mas dos segundos puestos, suma un número mas que respetable y solo su compañero de equipo Ezequiel Pereyra podría arruinarle la fiesta.

Para ello Oyarzo tendrá que quedar debajo del séptimo lugar final, algo bastante difícil porque son pocos los autos que participan y esto hace que el “Nano” termine en los primeros lugares con alguna comodidad.

Si bien Pereyra ganó una carrera y la otra fue la última en manos del excelente piloto que resultó Nicolás Gómez, las cosas estarán a favor de Oyarzo si todo sale bien y no hay abandonos prematuras, que sería lo único que podría dificultar que Alejandro Oyarzo no sea el titular anual de la Fórmula.

En la categoría 1600 la cuestión es entre tres, aunque Martín Ojeda lleva una amplia diferencia pero numéricamente los otros dos pueden sacarle provecho a este final que tiene dos carreras distintas, con dos clasificaciones y con dos series, por lo que hay una buena cantidad de puntos para sumar.

De todos modos Martín ganó 4 de las cinco carreras corridas en el año a lo que le sumamos las 3 series que también ganó, por lo que acumula 184.5 a su favor, mientras que Pablo Gómez con 1 victoria, un segundo, un tercero y un cuarto puesto mas 1 serie suma 133 y es perseguido por Leandro “Melli” Almonacid con 1 victoria, dos segundos y un tercero acumulando 132.5 ( a solo 0.5 de distancia de Gómez).

Finalmente llegamos a la monomarca 1300 que tiene en Facundo Rodriguez a su líder luego de 3 victorias durante el año y dos segundos puestos que suma 228.5, seguido de Juanjo Gallardo con 1 victoria y dos segundos mas 3 series, y acumula 195.5 seguido por Leandro “Poroto” Fernández con un segundo, un tercero, un cuarto y 1 serie para llegar a los 191 puntos.

El cuarto en la discusión es Jesús Leguizamón que con cuatro series ganadas y con poca sumatoria en el año porque no corrió la primera aunque tiene un segundo, dos terceros y un cuarto lugar, acusa 189.5 a un punto y medio de distancia de Fernández, y cierra Chelo Sebastianelli pero con 164 algo lejos para pretender eliminar a los otros cuatro.

Con este panorama, los candidatos de preparan para vivir el último fin de semana del año a todo ritmo y pensando que si los números dan, todavía es factible, por lo que habrá que esperar la tarde del domingo.