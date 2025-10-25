Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para el próximo viernes 31 se pone en marcha la 41° edición de las Tres Horas de Puerto Natales, una competencia emblemática para la región de Ultima Esperanza, con una prueba que alcanza ribetes de gran desarrollo pero que a través de los años ha causado algunos problemas con la seguridad, desde la salida de pista del piloto argentino Ricardo Willer que se fue contra el público que estaba mal ubicado en una salida de curva y mató a dos personas.

En otra ocasión mas cercana, una señorita esquivaba autos en plena recta donde los vehículos pasan a muy alta velocidad, lo que ocasionó que uno la embestir ay por supuesto la mató, o el gravísimo accidente en la zona de Cerro Pancho, donde quedaron 17 vehículos fuera de carrera en accidente mas que múltiple, por lo que han tenido que aumentar muchísimo los planes en materia de seguridad y de ubicación del público.

Lo cierto es que la edición 41 con las habituales categorías de rally a lo que los lugareños son muy propensos, puede llegar a tener un parque de autos mas que considerable, sumado a que habrá desvíos del trazado original debido9 a la reparación de rutas entre otros aspectos a tener en cuenta en ésta oportunidad, lo que ha acentuado la necesidad de un control mas exhaustivo del desarrollo de la carrera.

La prueba de clasificación para todas las categorías intervinientes tendrá lugar el próximo viernes 31 desde el cruce de la ruta 9 con la ruta Y315 hasta el empalme de Puerto Bories a partir de las 13 horas, mientras que a las 19 horas y en lugar céntrico se realizará la largada simbólica de la prueba.

El día 1° de noviembre a partir de las 15 horas se pondrá en marcha la carrera que durará las tres horas estipuladas, por lo que todo se prepara para vivir una competencia muy esperada.

LA ACHAS tuvo su reunión

La Asociación chilena de Automóviles Sport de Punta Arenas tuvo su programada reunión en horas del viernes por la noche, donde si bien se tocaron los temas mas candentes, no se determinó ni se definió alguna medida definitiva, quedándose en tratar de solucionar el problema presentado con el viaje a El Calafate donde ya todos tenían previsto además agregar días vacacionales con familia y demás aprovechando la posibilidad, por lo que se continuaría con la diera de ver si es factible solucionar los problemas aduaneros.

Por otro lado continúa latente la posibilidad de realizar la competencia en Río Gallegos en la fecha de noviembre, o en todo caso la primera semana de diciembre, siguiendo el mismo modelo que estaba previsto par Calafate, lo que significa larga duración, largada estilo Le Mans clásico, cambio de pilotos y otros entremeses que habrían de la prueba una curiosa demostración de estrategia.

Con este panorama futuro se esta a la esperad e una resolución que depende mucho de lo que puedan obtener en los trámites con la aduana argentina, dado que la disposición del Automóvil Club Río Gallegos de aceptar la visita ya esta confirmada, por lo que los próximos pasos serán definitivos en los primeros días de la semana entrante.

Cuatro categorías para noviembre

Con la confirmación de la presencia del TC5000 en la próxima fecha del 8 y 9 de noviembre, se cumplirá la sexta carrera del año para las categorías locales como lo son la Fórmula Santacruceña, la monomarca 1300 c.c. y los Fiat 1600 c.c. por lo que serán cuatro divisionales las que se presentarán en esta ocasión.

Solo faltaría saber la confirmación de la ACHAS y su resolución final, pero por ahora serán estas cuatro las que conformen el programa previsto para noviembre, donde las categorías locales quedarán a un paso del final que se concretará en la fecha de diciembre.