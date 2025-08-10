Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tuvo lugar la programada reunión de la Asociación de Volantes de Río Turbio donde se trataron varios aspectos importantes y el calendario del próximo campeonato que comenzará en el mes de septiembre, con posibles nuevas incorporaciones, según detalló a posteriori el presidente Carlos Mangifesta.

En principio se clarificaron algunos puntos reglamentarios que no estaban del todo claros y se prestaban a confusión y por otro lado otros que hacían falta tener aclaraciones de rigor y si bien no hubo cambios sustanciales, se retocaron estos aspectos para evitar problemas en el futuro.

Con relación a la marcha de próximo torneo se estipularon como fechas la del 28 de septiembre para dar inicio al mismo, continuando el 26 de octubre y luego el 23 de noviembre, mientas que para el 14 de diciembre se realizará una fecha doble y así se llegará al descanso corto de fin de año, para tener continuidad con las dos últimas fechas previstos para el 15 d marzo y la final para el 19 de abril de 2026.

Este torneo que llevará el nombre de “Mario Norberto Suarez” incansable colaborador, se llevará a cabo en el circuito “Mario Tarta Giacobbo” de la cuenca el que se pondrá en perfectas condiciones por lo que se estima comenzar a trabajar muy pronto cuando las condiciones climáticas así lo permitan, lo que no es fácil pero que se deberá cumplir como siempre a tiempo.

Entre otros comentarios volvería el piloto Mirey Zeidan a competir en la categoría 1600 c.c. y se estima que algunos otros pilotos mas que estarían en vías de terminar autos y de obtener otros, podrían agrandar el parque de la categoría para esta temporada, lo que será mas que bueno para los intereses del automovilismo local.

El equipo Bull prepara su presencia a fines de agosto

El equipo Bull Competición prepara su presencia para el 31 de agosto en la localidad cordobesa de Río Cuarto donde se llevará a cabo una nueva fecha del Turismo Pista y donde aparecerá Alexis con el auto que le facilita la familia Grippo, por lo que están trabajando a pleno para llegar en inmejorables condiciones a dicho evento.

A tales efectos algunos elementos del auto que sufriera el golpe en Buenos Aires hace unos días también sufrió un pequeño desmantelamiento para usar elementos que se pueden complementar de aquí en adelante, por lo que el trabajo es intenso en el taller del barrio industrial.

Los pilotos de El Calafate ya están en Río Grande

Los cinco pilotos de El Calafate que tomarán parte del Gran Premio de la Hermandad edición 50, ya están en la ciudad de Río Grande completando la documentación necesaria para no tener problemas.

Víctor Jensen, Pity Bernardini, Leo García, Alejandro Gutiérrez y Pablo Wyss ya están en los últimos retoques para tener todo listo y estaba por llegar Francisco “Pancho” Medina para completar el sexteto de santacruceños, y se realizan los últimos controles y repasos de ruta, la que por ahora, presenta un piso bastante seco y sin grandes problemas climáticos en estos días.