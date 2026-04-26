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Con mucha actividad en los entrenamientos libres del pasado domingo, se prepara la tercera fecha del automovilismo regional en el autódromo “José Muñiz”, donde se destaca la presencia de algunos pilotos muy jóvenes provenientes del karting, que ingresarán a la categoría 128 Pista que corre carrera con pilotos invitados.

Entre ellos aparecen el gregorense Javier Mansilla y el de Puerto Santa Cruz Matías Rodríguez, mientras prueba sus posibilidades otro joven de 16 años como Bautista Abatte piloto de karting quien iría invitado con Omar Ojeda que retorna luego de algunos años a la pista en ésta prueba de invitados.

De todos modos la carrera presentará a otras categorías como la Fórmula Santacruceña, la que cuenta con una docena de posibles participantes, donde hasta ahora y luego de dos fechas disputadas el torneo esta igualado en 61 puntos entre Ezequiel Pereyra y Alejandro Oyarzo ambos del mismo equipo, mientras que en tercer y cuarto lugar se encuentran José Alvarado y su hijo Jonatan con 41 unidades cada uno también igualando posiciones, mientras que Nico Gómez y el novel debutante Carlos Diaz suman 23 y 22 respectivamente poniendo las cosas muy parejas en la especialidad.

En la categoría 1600 con los reconocidos Fiat Uno, encabeza la tabla el actual campeón Martín Ojeda con 31 unidades, seguidos por Facundo Rodriguez que viene de ganar el campeonato de la 1300 el año pasado y se incorpora a ésta especialidad y en tercer lugar aparece Willy Clark que suma 15 puntos al igual que Leandro “Poroto” Fernández que lo empata, mientras que detrás viene el ex campeón Marcos Ortiz que mostró problemas en la última de abril pero apunta a mucho mas.

Luego sigue Horacio Fernández con 10 y Fernando Belmonte con 8, Jorge Climis con 6 y Martín Coire con 5 y cierra Leo Paris con 4 unidades, en una categoría que hasta ahora ha disputó solamente la prueba de abril, po0r lo que tiene mucho por decir incluso en ésta segunda oportunidad de mayo, aunque el mes pasado la lucha se dio entre Ortiz y Ojeda tanto en clasificación como en la serie, por lo que no sería extraño que ambos discutan también la carrera del próximo domingo0.

Por su lado la Fiat 128 Pista que revolucionó el mundo automovilístico de la región con muchos retornos y apariciones, tendrá un parque que se estima cercano a los 25 autos, con muchos nombres que vuelven y con otros que se suman de otras categorías, mas los destacados jovencitos del karting ya nombrados, por lo que presenta una cantidad y una claridad que puede ser mas que interesante.

En la competencia anterior, la lucha se centró entre Yiyo Sánchez, Emilio Felgueroso, Leandro Fernández y Juanjo Gallardo en lo previo y en las series, por lo que no sería muy distinto pero de allí para atrás la cuestión es muy cambiante por lo que pueden haber muchas novedades sin descartar a varios pilotos de jerarquía como la dupla Sebastianelli-Marcos Ortiz, donde se contará incluso con un piloto invitado que ya cuenta con dilatada experiencia como Bruno Boccanera, ganador incluso hasta en TC Pista Mouras y otras categorías nacionales, quien compartirá butaca con el joven Mayeste.

El torneo por ahora es liderado por Juanjo Gallardo luego de la brillante presentación de abril con 70 unidades, seguido por Chelo Sebastianelli que acumula 64 y por Gastón Hindie que suma 54 peo que viene realmente muy bien, seguidos por Rudi Villafañe y su regularidad notable con 45 y Daniel Roquel con 41 puntos por primera vez muy arriba en la tabla y con aspiraciones.

Luego Yiyo Sánchez que podría estar mas adelante si no hubiera sido por la exclusión por peso de la fecha anterior y que ahora suma 30 empatando posiciones con Daniel López mientras que Leandro “Poroto” Fernández acumula 29 y Gerardo “Gera” Castro junto a Emilio Felgueroso que suman ambos 23 unidades cada uno, y luego Sergio Fernández con 12 y así sucesivamente hasta el final con Mallada 11, Foutrier 10, Mayeste 7, Garay 7, Tejedor 6, Martín Hindie 5, Uribe y Medina con 2, y Donoso, Ricardo Diaz y Andrade, Leo Paris, Gallardo y Carvallo con un solo punto.

La prueba otorgará los puntos normales mas 10 puntos a cada invitado que termine dentro del 70 por ciento de las vueltas del puntero como se estila habitualmente, algo que podría tener un cambio sustancial en la próxima de estas características, pero por ahora será de esta manera, con puntaje habitual de las series con 6,5,4,3,2,y 1 a los seis primeros y lo clásico del puntaje habitual con 30,25,22 20, 18, 15, 12, 10, 6, 4 y 2 para lo diez primeros.

Con mucho para repartir se estima también la probable presencia de autos del Stock Pista que retornarían luego de dos años a la pista, con un esfuerzo que encaran entre varios reconocidos pilotos de la especialidad que pretenden volver a correr con sus autos que están guardados por muchos meses y que ahora intentarán aparecer nuevamente.