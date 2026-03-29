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Con la suficiente antelación se prepara la segunda fecha de la temporada automovilística en el autódromo “José Muñiz” la que tendrá la presencia de siete categorías, cuatro locales y tres del automovilismo chileno, en una reunión que promete uno de los parques mas grandes de los últimos años.

En principio habrá actividad desde el día viernes con las pruebas libres y el sábado la actividad tendrá no solamente una carrera de la categoría TC5000 sino que también otra de la monomarca Hyundai Accent de Chile, sumado a las pruebas de clasificación y las series para las categorías monomarca 1300, Fiat 1600 y los Fiat 128 Pista, mas las pruebas de clasificación de las categorías chilenas como la ACHAS y el resto de los visitantes.

El domingo todo comenzará como siempre con pruebas libres pero las carreras finales tendrán lugar a partir de las 13 del mediodía con el lanzamiento de la “endurance” de la categoría ACHAS (Asociación chilena de Automóviles Sport) sobre 35 vueltas al trazado nro. 7 lo que podría tener una durabilidad de una hora aproximadamente, para luego proceder a la segunda fecha de la Fórmula Santacruceña que en esta oportunidad no clasificará el sábado, ya que largará por sorteo el día domingo.

Luego se procederá a dar lugar al resto con las largadas de las otras tres categorías argentinas (monomarca 1300, Fiat 1600 y Fiat 128 Pista), mas la Hyundai Accent en su segunda presentación del fin de semana y lo mismo para la TC5000, por lo que la actividad será mas que intensa y concurrida los dos días de mucho ruido en el autódromo local, con un parque de autos que será mas que importante.

La Turismo Carretera 5000

La TC5000 abre su campeonato anual con argentinos y chilenos donde ya se anunciaron nueve autos del lado chileno y 7 autos del lado argentino aunque hay que esperar la confirmación de estos números pero con nombres y todo, con algunas novedades de este lado de la frontera, con el retorno del segundo auto del equipo de Ríquez luego del golpe que sufriera en la fecha de noviembre, totalmente reparado y en condiciones, el que correrá Lucas Ríquez el día sábado y su hermano Mariano el día domingo.

Por otra parte si bien no está confirmado, podría estar presente también Mateo Núñez el hermano menor del campeón con un auto similar al de Gerónimo adquirido en el norte del país y que participaría a partir de esta fecha, mientras que si estaría confirmado el debutante Federico Vergara también con Ford Falcon.

La ACHAS y la Monomarca Hyundai Accent

Las otras dos categorías chilenas que se presentarán el fin de semana tienen antecedentes en el lugar, dado que la monomarca ha disputado ya dos de sus últimos torneos con la consagración de su actual bicampeón Samuel “Sammy” Millao Diaz quien incursionará ahora en la monomarca Abarth en el campeonato argentino pero por ahora estará presente en la fecha d apertura de Río Gallegos de su monomarca, con los mas destacados pilotos de la especialidad como los Lorca (padre e hijo) Marcelo Cadagan y el resto, disputando dos careras (una el sábado y otra el domingo), y la Asociación Chilena de Autos Sport con sus vehículos fabricados entre 1977 y 1997, en una especialidad con distintas marcas y cilindradas donde se permite modificar algunos aspectos como múltiples, carburadores y árboles de levas.

La ACHAS esta considerada una categoría de turismo histórico en una gama de autos “carburados de preparación avanzada”, por lo que se mezclan modelos de toda índole donde los que dominan en el último tiempo son los Nissan Primera, como los tripulados por dos veteranos como Eduardo “Lalo” Mladinic y Francisco “Paco” Karelovich.

Las categorías locales

La Fórmula Santacruceña disputará esta fecha sin pruebas de clasificación, dado que para tener un incentivo mayor realizará un sorteo previo de largada lo que podría obligar a situaciones distintas en la pista con autos mas lentos adelante o viceversa, por lo que se podrían dar interesantes resultados.

La monomarca 1300 ha resuelto participar con una decena de autos donde se mezclan los Fiat Uno con los Fiat 128 y los Duna e incluso un Fiat 147, y será la primera carrera del año para la especialidad, mientras que también será lo propio para la Fiat 1600 donde se estima el retorno de uno de sus campeones como Marcos Ortiz con nueva unidad y finalmente la 128 Pista que anuncia extraoficialmente 25 autos, con la presencia de nuevos pilotos y de nuevos integrantes como Tejedor y otros que tomarían parte de esta segunda fecha.