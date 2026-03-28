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El pasado viernes en horas de la noche se realizó la programada Asamblea Anual Ordinaria en el Automóvil Club Río Gallegos con la presencia de unos 40 socios activos, hecho inusual donde normalmente concurren muy pocos pero en esta oportunidad, se congregó un buen número de participantes.

La reunió comenzó con la lectura de la Memoria Anual, donde se destacan principalmente las obras realizadas, por lo que la misma habla de la realización de obras como pintura del kartódromo, arreglos en la pista, la utilización del predio del kartódromo, la ampliación del mismo en nuevos boxes, destaca también los esfuerzos por la frustrada presencia del Turismo Nacional y la actuación municipal sobre el particular lo que es de público conocimiento, y donde se recalcó principalmente en dos aspectos como lo son la ampliación de los parques en el karting y la difícil situación que apremia a las categorías de pista, por los altos costos.

La dirigencia saliente expresó también estar muy en conocimiento de la situación que se vive y de la necesidad de aunar criterios para tratar de superar esta época complicada en lo económico, se informó también de la situación del cuarto de milla y como se desarrolla, los nuevos elementos adquiridos a tal fin, y lo que se piensa para este año en marcha, y otros puntos de interés que fueron escuchados con atenta atención por todos los presentes.

Luego se daría lectura a los números del estado contable al 31 de diciembre pasado, con un patrimonio de 2 mil 28 millones de pesos y un gasto del período de 135 millones 647 mil 895 con 48 centavos, por lo que cuentan con saldo favorable como se aclaró por secretaría, lo que ha costado mucho según expresaron en el informe de cuentas pero que tienen los números claros de como esta la entidad económicamente.

La nueva renovación de autoridades

Luego se explicó que de acuerdo al estatuto de la institución, cuando se presenta como en este caso una sola lista en el acto eleccionario, no hace falta votar sino que queda explicitado e inmediato, por lo que finalizado este tema se procedió a la proclamación de los nuevos miembros de la comisión directiva que sigue siendo presidida por Sebastián Gómez con Hugo Palacios como vicepresidente y con Raúl García como vicepresidente primero, Oscar Trucco sigue siendo el secretario y Claudio Fernández el nuevo prosecretario, Nelson “Lechu” Villegas el tesorero y Ricardo “Riqui” Ibañez en nuevo prosecretario, los vocales son ahora del primero al noveno, Giorgio Michieletto, Oscar Sarmartano, Santiago Gómez (h), José “Papín” Garay, Emanuel Sanchez, Vicente Bull, Juan José Moreira, Andrés Guittard, Santiago Arturo Gómez, y los suplentes del primero al tercero José Ledesma, Raúl Alberoni y Mario Paredes.

Habiendo finalizado con lo propuesto en el Orden del día, se procedió a consultar a los presentes por inquietudes y consultas, lo que dio lugar a una serie de consultas y de explicaciones de variados temas que fueron desde la próxima fecha que se disputa en el autódromo “José Muñiz” la próxima semana con la presencia de tres categorías de Chile mas cuatro locales, lo que tendrá un programa extenso y concurrido, hasta distintos formatos de funcionamiento de la entidad, la necesidad de poner al día las cuotas de socios lo que se hace algo complicado a pe del bajo costo que tienen las mismas, y otros temas que hacen al desarrollo normal del automovilismo, el uso de la sede social, el uso del autódromo y toda sus instalaciones, por lo que la charla entre la dirigencia y los socios presentes se prolongó casi hasta la medianoche.

La reunión conto con la presencia de José “Papín” Garay ya recuperado de su afección que lo mantuvo internado por unos días, y de algunos miembros nuevos como Emanuel “EMA” Sanchez quien por primera vez asume en la directiva, Hugo Palacios por primera vez en la vicepresidencia y otros, contándose también con algunos socios veteranos de la entidad como el ex quíntuple campeón Jorge Eduardo Vargas, Horacio Sarmartano, el actual comisario deportivo Fernando Risetti, Ricardo “Minky” Borquez, autoridades de las categorías como Fabio Herrero y Gerardo “Gera” Castro, y muchos pilotos como Miguel “Yiyo” Sanchez y Cristian Paris.