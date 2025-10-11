Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una tarde con un clima mas que agradable con una temperatura que llegó a los 18 grados, se realizaron en el autódromo “José Muñiz” las pruebas de clasificación y las series respectivas, las que ordenaron las grillas de partida para las finales del día domingo.

Con presencia de tres categorías como la Fórmula Santacruceña, la monomarca 1300 c.c. y la Fiat 1600 c.c., las pruebas comenzaron sobre el mediodía luego de los entrenamientos en las tres especialidades, lo que se llevo a cabo sin inconvenientes y a todo ritmo comenzando con la Fórmula que fue la única que contó con dos tandas de clasificación.

Con el mejor registro resultó Alejandro Oyarzo seguido de Leandro Bertolyotti, aunque éste había marcado los mejores registros en los entrenamientos pero el campeón apuntó bien y se llevó el primer lugar de la largada, mientras que en el tercer lugar se ubicó José Alvarado conduciendo el auto que fuera de Marcos Ortiz.

Luego se ubicaría su hijo Jonathan Alvarado y Exequiel Pereyra que presentó algunos problemas y no pudo quedar mas adelante, seguido de Agostina Muñoz, Gabii Gallardo y Agustín Barría.

Luego clasificaría la Fiat 1600 c.c. donde Martín Ojeda volvió a lucir en la punta cómodamente luego de dejar en el segundo lugar al auto de Coire conducido por el piloto chileno Evert Oyarzo y tercero Leandro “Melli” Almonacid, ganador de la carrera de septiembre, seguido de Fernando Belmonte y el resto.

Largada la serie correspondiente, Martín Ojeda se fue en la punta hasta el final, mientras que detrás se producían algunas variantes como en la segunda vuelta cuando en un entrevero en plena recta trasera, se rozaron varios autos y Fernando Belmonte quedó se despistó hacia el lado externo quedando fuera de competencia, por lo que luego el comisariato deportivo sancionaría a Jorge Soto Parra excluyéndolo del clasificador de la serie.

La misma fue ganada por Ojeda, seguido de Almonacid y de Marcos Ortiz que volvió conduciendo el auto de Pablo Gómez, y luego Pablo Fernández, Carlos París, Horacio Fernández, Climis, el chileno Oyarzo y Belmonte, por lo que la largada de mañana tendrá situaciones picantes con los dos pretendientes como Ojeda y Almonacid en la primera fila.

De todos modos con el puntaje obtenido el sábado, Ojeda lidera con 117.5 y lo sigue Pablo Gómez con 78 por lo que la diferencia es de 39 puntos, mientras que Almonacid está tercera con 74 y la definición tiene por delante 78 puntos en juego.

Finalmente la categoría 1300 c.c. tuvo sus dos series con una primera que fue para Facundo Rodríguez que batalló contra Leandro Fernández y Juanjo Gallardo que discutieron la posición de escolta mientras el puntero se iba adelante, y Rudi Villafañe con muy buen trabajo se ubicaba en cuarto lugar en el parcial seguido de Ricardo Diaz, y la segunda tuvo en el equipo del barrio San Martín, al ganador de la serie en las manos de Chelo Sebastianelli seguido de su compañero de equipo Jesús Leguizamón y con Fran Medina tercero.

La sumatoria daría luego las diferencias para establecer que Sebastianelli por 522 milésimas largará primero en la final, por lo que la jornada dominguera tendrá también de todo un poco, dado que luego de completar el resto de las finales, la última pondrá otra vez a la categoría en pista pero por otro trazado (3s) y con largada por sorteo, lo que establece que en los primeros cinco lugares estarán autos de la clase 1 con Villafañe y Andrade largando en la primera fila, mientras que recién en el quinto lugar aparece el primer Fiat Uno en las manos de Chelo Sebastianelli.

Clasificación en El Calafate

En el trazado del “Quique freile” en El Calafate se realizaron pruebas de clasificación y en la categoría 800 el ganador de la misma fue Juan Manuel “Cholo” Fernández, mientras que en la categoría 1600 el ganador resultó Willy Bull, por lo que ambos largarán en el primer lugar en la final de hoy en cada categoría.

Suspensión en Río Turbio

Finalmente y debido a las condiciones del piso, fue suspendida la competencia en el “Mario Giacobbo de Río Turbio, con un piso muy anegado y con pocas probabilidades de solucionarlo, por lo que ahora se ha dispuesto que la prueba se realice el próximo 2 de Noviembre.