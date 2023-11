Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se llevará cabo la tercera fecha del Campeonato Binacional de Motrocross en nuestra ciudad, donde participarán pilotos de Río Turbio, 28 de Noviembre, Río Grande y de varias ciudades del sur de Chile. Esta jornada es organizada por Cristian Mansilla, Martin Anglesio, Sebastián Rodríguez, Ezequiel Conrath, Agustín gallardo y Santiago Morrison.

Las categorías se que se presentarán varían del cilindro del motorizado, participarán chicos de 4 años hasta de 50 en adelante.

La Opinión Austral habló con Valentina Compagnoni, una joven piloto de 18 años que comenzó a correr el año pasado en 28 de Noviembre.

“Tenemos que poner en practica todo lo aprendido en los entrenamientos, inspirar a que las y los nenes que van a correr, animar a más mujeres que por ahí no se animan a andar en moto por miedo o simplemente porque tienen el pensamiento errado de que es un ‘deporte masculino’ y conocer gente nueva”, agregó.

“Esta carrera va estar bastante difícil en cuanto a competidores, hay competidores con un muy buen nivel y muchísima mas experiencia que la que tengo yo, va a ser mi primer carrera de motocross. Me demuestro a mi misma que si puedo, a pesar de no ser de la misma categoría me pongo como objetivo poder competir contra personas con más experiencia que yo”, cerró Valentina.