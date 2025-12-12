Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la realización de la última fecha del torneo de karting en el kartódromo “Malvinas Argentinas”, darán por terminados los torneos anuales que se encuentran muy apretados en cada definición, con escaso margen entre pilotos.

Así es como en la categoría de los mas chicos, la Luqstoff, encabeza las acciones Santino Gómez con 127 unidades y lo sigue el sanjulianense Luis Haro con 120, precisamente el piloto que ganó la última fecha de noviembre, mientras que su perseguidor es Teo Garay que suma 119 por lo que está a un solo punto de Haro y de yapa, detrás está Brian Perales que suma 117 por lo que nadie se puede descuidar ni por un centímetro, porque perder una posición es perder una oportunidad.

La Pre Junior es quizás la que está un poco mas tranquila con Oliver Osses liderando con 118, seguido de Bautista Gómez con 104 y de Thiago Tabares con 98.5 aunque las diferencias también son exiguas por lo que todos tienen que cuidarse para no perder posibilidades, porque el último ganador fue el de Santa Cruz Valentino Pagnio que no estaba en los cálculos de los primeros lugares.

La Junior tiene en Matías Rodríguez a su líder con 121 puntos, seguido de Rodolfo Rovira con 110 y Carlos Diaz con 91, pero la última fecha la ganó el de Gregores Javier Mansilla por lo que ésta última se presenta con muchas preguntas para ver como se define al final.

La mas clara es la Master con el campeonísimo Facundo Gareri acumulando 226.5 sobre Sebastián Gómez que tiene 182.5 y Emanuel Sanchez con 166.5 y detrás aparece Omar Ojeda con 156.5 y si bien Gareri ganó la última fecha, tendrá duros rivales en esta final porque se juegan muchas cosas.

Finalmente los mayorcitos de la Master (+40) tienen también lo suyo con Ariel Reineke con 194.5 como puntero, pero detrás a con 193.5 ( a un solo punto) esta Martín López y como si esto fuera poco, la dupla Igor/Sarmartano está tercero con 184.5, en la categoría quizás mas apretada de todas, agregando a esto que la última fecha no fue para ninguno de ellos sino que la ganó Rodrigo Caballero, invitado de lujo a la pelea por la punta en una definición espectacular.

Esto significa que no se pude especular con nada y que en todas las categorías puede haber sorpresas de último momento como las hubo en la fecha de noviembre, por lo que la carera del domingo será tremenda definición para quienes salgan campeones del año.

Se construye kartódromo en Río Turbio

Con mucho trabajo comienza la Asociación de Volantes de Río Turbio a construir su kartódromo, habiendo dispuesto ya una máquina para marcar el dibujo y el inicio de la obra, que han considerado como mas que necesaria vista la importancia que ha tomado la actividad en la región.

Por estos tiempos se han utilizado normalmente calles de las ciudades como 28 de noviembre y el mismo Río Turbio para realizar las competencias pero a la luz de la necesidad de contar con un lugar propio y no depender de los buenos oficios de las autoridades municipales del lugar, se ha resuelto la construcción de un kartódromo para el uso colectivo, lo que significará no tener dificultades para el desarrollo del karting en la zona.