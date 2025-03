Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gran estreno de la séptima temporada de “Drive to Survive” será este viernes 7 de marzo y contará con diez episodios centrados en los momentos más destacados de la Fórmula 1 2024.

“Drive to Survive”: la mala noticia que recibieron los fanáticos de Franco

Ante esto, los seguidores de Franco Colapinto se preguntaron si el argentino tendría un papel relevante en la serie de Netflix, especialmente después de haber obtenido el premio al Adelantamiento del Año. Sin embargo, según trascendió, su testimonio no estaría presente en esta entrega, lo que generó decepción entre sus compatriotas.

“Siento que falta lo importante… Franco y el nivel de locura que manejamos los argentinos… el drama europeo es más de lo mismo en las otras 6 temporadas”; “En serio, ¿lo único que pusieron de Franco fue la piña de Brasil?”; “Como no salio Franco ni me gasto en ver esto”; fueron algunos de los comentarios de fanáticos de Colapinto en X.

A pesar de que volvió a poner a su país en la máxima categoría del automovilismo mundial después de 23 años al reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en Williams durante las últimas nueve carreras de la temporada, su historia no parece haber captado la atención de la producción, informó el medio gpblog.com.

Si bien el nuevo tráiler de “Drive to Survive” muestra una imagen del pilarense en su choque bajo la lluvia en el Gran Premio de Brasil, su participación parece mínima. Asimismo, la plataforma de streaming reveló los nombres de los pilotos y jefes de equipo que brindaron entrevistas para la nueva temporada y el joven de 21 años no figura en la lista.

El argentino no es el único ausente, ya que tampoco aparecen nombres conocidos como Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant ni los rookies Liam Lawson y Oliver Bearman.

Por otro lado, sí tendrán protagonismo las duplas de McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull y Alpine, además de Alex Albon y Daniel Ricciardo. Una de las sorpresas es la presencia del australiano Jack Doohan, quien sí brindó declaraciones a la producción.

En el tráiler también se escucha una singular frase del influyente italiano Flavio Briatore: “Yo controlo cada milímetro de ustedes”, lo que generó expectativas sobre una posible aparición de Colapinto.

Aunque no fue entrevistado, todavía existe la posibilidad de que su historia aparezca de alguna manera, ya que el jefe de Williams, James Vowles si tuvo diálogo con Netflix. No obstante, en la información filtrada acerca de la trama de cada episodio, no hay ninguna mención a Colapinto.

Leé más notas de La Opinión Austral