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El piloto de Río Gallegos Sebastián Gómez esta ubicado segundo en el campeonato anual del Turismo Nacional en la Clase 3 luego de disputadas la prueba de Paraná y la corrida este fin de semana pasado en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.

Sebastián quien además es el presidente del Automóvil Club Río Gallegos, corre TN desde hace varios años y tiene ya victorias en la categoría, pero nunca había llegado a tener una posición de este privilegio en el torneo anual, por lo que ahora ostenta la posición de escolta del cordobés Facundo Chapur que es el actual puntero con 60 unidades, seguido de Sebastián Gómez co0n 46 puntos y de Jonathan Castellano tercero con 45 puntos.

Luego de la quinta ubicación lograda en la primera fecha de Paraná y del octavo lugar en la reciente competencia del Cabalén, Sebastián Gómez tiene ahora una posición expectante por lo que seguramente continuará intentando sumar buenos puntos con su nuevo VW Vento atendido por el Martos Competición, mientras que el otro galleguense bicampeón de la Clase 2 Thiago Martínez ahora en el equipo Crucianelli con Ford Focus, tuvo series inconvenientes en Córdoba que no le permitieron sumar bien a pesar del sexto lugar que había obtenido en la primera fecha de Paraná.

Thiago suma ahora 23 puntos y se encuentra ubicado 14° en el torneo anual, por lo que seguramente intentará mejorar de aquí en adelante a los fines de lograr ser mas competitivo en una categoría donde participan los mas grandes pilotos del automovilismo nacional.

En la Clase 2 en buen trabajo que viene desarrollando Pedro Grippo lo mantiene ahora en la séptima posición del torneo que lidera Vitar con 74 unidades, seguido de Coltrinari con 70, Canela con 54, Posco con 49, Balerini con 43 y Petrachini con 40 mientras que luego se encuentra Pedro Grippo con 38 a solo dos puntos de su mas cercano rival, mientras que el otro santacruceño Pablo “Pali” Collazo con dos carreras está ubicado en la posición 28° con 4 unidades.

Asamblea en el ACRG

Para el viernes 27 de marzo esta prevista la asamblea anual con renovación de autoridades en el Automóvil Club Río Gallegos, donde se tiene conocimiento de que la nueva lista propuesta a los socios dejaría a Sebastián Gómez en la presidencia y se cambiarían varios lugares donde volvería a posiciones de conducción Giorgio Michieletto y Claudio Fernández, mientras se especulaba con la decisión final de Oscar Sarmartano en la continuidad de la vicepresidencia, dada la actividad personal que tiene, pero trataban de convencerlo para que siga siendo autoridad de la institución.

Vuelve el auto de Hugo Palacios

El Fiat 128 propiedad de Hugo Palacios volverá a la pista en el corto plazo, pero en manos de Hugo Antiñanco quien correrá esa unidad con la que Hugo Palacios participó activamente por bastante tiempo, confirmando a este medio que ahora será tripulado por su vecino y amigo el “Cata” Antiñanco.

El auto está siendo puesto en condiciones en los talleres aledaños a la Estación Terminal, por lo que en breve aparecerá en manos del reconocido chapista para integrar la nueva categoría 128 Pista, donde se anuncian además los retornos de otros posibles autos y pilotos para la próxima fecha de abril.

Los ganadores del Mar y Valle

Se disputó en el autódromo Mar y valle de la ciudad de Trelew la primera fecha del automovilismo de la provincia del Chubut con sus cinco habituales categorías con 104 autos inscriptos en total, con un marco de público excelente y un parque de autos de importancia para la región.

En la categoría TC Patagónico la victoria fue para Emiliano López, en TC Austral le correspondió al comodorense Miguel Otero, en la monomarca Gol 1.6 el ganador fue Daniel Miranda, en los Fiat 1100 venció finalmente Martín Jones y en los Renault 12 el vencedor fue Sebastián Marsicano.