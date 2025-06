Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien la trayectoria del destacado piloto Thiago Martínez se inició en el karting en el kartódromo “Islas Malvinas” de Río Gallegos, su trayectoria mas importante arranca a partir de su ingreso en el Turismo Pista Santacruceño (TPS) en el automovilismo zonal.

Thiago apoyado permanentemente por su padre Beto (Alberto Martínez), transitó la época del karting sin grandes resultados, quizás un poco por su físico voluminoso lo que no estaba muy de acuerdo con el resto de los pilotos por su peso, lo que hizo que hubiera que equilibrar permanentemente este tema paras buscar la igualdad en materia de volumen y pesos.

Sin embargo cuando arrancó en la pista lo hizo primero en la categoría monomarca 1300 c.c. donde si bien comenzó a aprender muchos de los secretos de la pista, no tuvo momentos trascendentes, pero al ingresar al TPS (Turismo Pista Santacruceño), inició un trabajo que lo llevó en el corto plazo a la primera victoria el 1ro de octubre de 2017, para llevarse el torneo de ese año en la especialidad mas tecnificada del automovilismo local.

Su primer título era entonces campeón del TPS 2017, lo que repetiría al año siguiente logrando el bicampeonato para llegar al 2019 con la misma intención pero queda con el subtítulo toda vez que el primer lugar anual se lo lleva Marcos Ortiz, pero ese mismo año, ingresa en la categoría 1600 c.c., logrando el título de campeón en la misma, por lo que es un año redondo con dos títulos en su haber.

En el año 2020 y pandemia de por medio, con el aporte de su padre ya estaba participando del Turismo Pista nacional Clase 3, donde obtiene el subcampeonato y además es el año en que fallece su padre Beto, por lo que Thiago completa el año con muchos altibajos y lo mismo acontece en 2021 donde no logra conciliar su performance con los resultados, pero se afianzaría para el año siguiente.

En 2022 el galleguense arranca de lleno en la clase 3 del Turismo Pista nacional para obtener ese año el título de campeón, por lo que el 2023 aparece la posibilidad de subirse a un Turismo Nacional Clase 2 y no lo piensa mucho y lo hace, logrando ese año el título de campeón nacional en aquella recordada carrera de Viedma, la misma donde ganó este domingo en Clase 3.

Thiago repetiría su título en el Turismo Nacional Clase 2 en 2024, logrando un bicampeonato con singulares momentos y grandes carreras, donde se muestra su valor conductivo y su aguerrida manera de sobrepaso pero siempre limpio y sin treguas y se inicia este año 2025 en la Clase 3, con algún atisbo de mucho en Concordia pero con algunos problemas en el resto de lo que va del año, y remata ese tiempo actual con la brillante y fenomenal carrera ganada este domingo frente a los granado de la especialidad, por lo que de aquí en mas y con siete años acumulando títulos, no tiene techo y no se sabe hasta donde puede llegar y solo el tiempo lo dirá, pero que es candidato a número Uno, no hay ninguna duda.