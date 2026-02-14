Santiago Álvarez sufrió un fuerte accidente en el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en El Calafate. El piloto del equipo Uranga Racing perdió el control de su Chevrolet Camaro en uno de los sectores más rápidos del trazado santacruceño y terminó impactando contra las contenciones. A pesar de la violencia del golpe, el corredor resultó ileso y pudo descender por sus propios medios del vehículo.

El incidente ocurrió durante el segundo ensayo de la primera fecha del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de El Calafate. Álvarez transitaba una zona veloz cuando, al intentar superar a un auto más lento, tocó la parte sucia de la pista y perdió grip.

El Chevrolet Camaro se descontroló hacia el sector interno del circuito y terminó golpeando contra las contenciones ubicadas sobre un talud de tierra. Tras el impacto, Dirección de Carrera desplegó inmediatamente la bandera roja para neutralizar la actividad.

El saldo fue contundente en lo material: el Camaro del equipo quedó seriamente dañado y demandará un intenso trabajo para intentar volver a pista.

La palabra de Santiago Álvarez tras el accidente

Luego del fuerte impacto, el propio piloto llevó tranquilidad sobre su estado de salud en diálogo con Carburando: “Estoy bien, un poco dolorido, pero bien. Venía en vuelta y por intentar pasar a un auto que venía despacio, me despisté. La verdad pegué atrás y fue un poco el sacudón. Tengo un poco de dolor de hombros, pero no queda otra, hay que meterle. Es difícil porque recién arrancábamos, ahora vamos a ver qué hacemos”.

Daniel Uranga: “Recuperar el auto será una tarea ardua”

El director del equipo, Daniel Uranga, también analizó la situación del vehículo y anticipó un escenario complicado de cara a la clasificación.

Así quedó el Chevrolet Camaro tras el fuerte golpe sufrido durante los entrenamientos.

“Recuperar el auto va a ser una tarea ardua, tenemos las piezas para cambiar, pero no vamos a llegar a clasificar. Es una parte muy rápida, agarró lo sucio y perdió el auto. Tuvimos la mala suerte de pegar contra un talud de tierra, que no debieran existir estas cosas”.

Uranga además puso el foco en la seguridad del sector donde se produjo el impacto: “Son desgracias con suerte, donde se ven las cosas que no tendrían que estar en un circuito. Tendrán que poner una protección mejor, porque los accidentes son accidentes, es un deporte de riesgo y esto nos marca un punto de mejora. Ahora hay que pensar en recuperar el Camaro y darle para adelante”.

El desafío para el domingo

Con la clasificación prácticamente descartada, el objetivo del equipo está puesto en trabajar contrarreloj para intentar formar parte de la actividad dominical. El golpe significó un duro comienzo de temporada para Álvarez en el TC, aunque el dato más importante es que el piloto se encuentra en buen estado.