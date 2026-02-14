Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arranque de la temporada 2026 del TC tuvo un comienzo abrupto en el sur del país. Durante el primer entrenamiento del sábado en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, Ignacio Fain sufrió un impactante accidente luego de quedarse sin frenos en plena vuelta rápida, situación que obligó a neutralizar la tanda con la primera bandera roja del año.

La categoría abrió su calendario en la provincia de Santa Cruz con grandes expectativas, pero la actividad matutina se vio interrumpida por el violento despiste del piloto de Villa Minetti, integrante del Trotta Racing Team.

Impacto a casi 250 km/h

El incidente se produjo en la segunda curva del trazado patagónico. Fain, al mando de su Torino NG, circulaba a casi 250 km/h cuando perdió capacidad de frenado y no pudo evitar el despiste, que culminó en un fuerte choque contra las defensas.

El auto quedó con daños severos en la zona del impacto, lo que generó inmediata preocupación en el paddock y motivó la detención de la actividad para permitir el trabajo de los auxiliares en pista. Las imágenes del Torino evidenciaron importantes roturas que comprometen seriamente su continuidad durante el fin de semana.

Afortunadamente, pese a la magnitud del golpe, el piloto descendió por sus propios medios y fue asistido de manera preventiva. Los controles médicos confirmaron que no sufrió lesiones físicas.

La palabra del piloto

El piloto del Trotta Racing explicó lo sucedido en el primer entrenamiento que derivó en un duro golpe.

Tras el susto, Fain dialogó con Carburando y explicó lo que, en principio, habría originado el accidente.

“No sabemos qué pasó todavía, pero llegando a la segunda curva me quedé sin frenos. En un primer análisis parece que una piedra o algo arrancó un flexible de freno y perdió el líquido. No creo que se llegue para seguir el fin de semana. Es una lástima arrancar así el año”, expresó con evidente amargura.

El responsable del equipo, Esteban Trotta, también se mostró afectado por lo ocurrido y confirmó que el auto será revisado en profundidad para determinar el origen exacto del problema.

“Estoy muy amargado. Me parece que hubo un inconveniente con los frenos. Ahora lo vamos a mirar”, señaló.

Además, respaldó a su piloto al remarcar: “La verdad que algo extra de “Nacho” pasó, así que quiero ver qué pudo haber pasado”.

El comienzo del campeonato 2026 quedó así marcado por un fuerte susto y la primera neutralización del año. Mientras el equipo trabaja para evaluar daños y posibilidades de reparación, el alivio pasa por el estado físico de Faín, que salió ileso de un golpe que paralizó al TC en su estreno en El Calafate.