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Si bien se sabía que el domingo la condición climática sería un elemento a tener en cuenta, el estado del piso durante gran parte de la jornada, complicó a algunos y ayudó a otros para llegar a un final que terminó siendo bastante espectacular, principalmente en las primeras carreras, donde además la Formula Santacruceña no se presentó por contar solamente con cinco unidades.

Sabido es que para que se otorguen puntos, las categorías deben presentar un parque mínimo de seis (6) autos en pista, por lo que el sábado la Fórmula contaba con ese parque para la final dominguera, pero en los entrenamientos de la mañana y con un piso empapado, uno de los autos (Carlos Diaz) sufrió un despiste considerable en el acceso a la recta principal, y pegó contra el paredón de boxes quedando inutilizado, motivo por el cual quedaron con solo cinco autos y ante la confirmación de que no tendrían puntos, decidieron no tomar parte de la competencia.

Por lo tanto la primera carrera del día fue la de los pilotos titulares de la categoría 128 Pista, la que contó con 28 unidades y un piso sumamente mojado, lo que hizo que la elección de los neumáticos fuera fundamental para el rendimiento, y allí apareció la viveza de algunos que eligieron neumáticos ancorizados (con dibujo) en lugar de los clásicos “slick” (lisos) y lograron un rendimiento netamente superior al resto.

Fue tan notorio esto, que Lucas Carvallo que largó desde la posición 13 de la grilla con los cuatro neumáticos con dibujo, en dos vueltas llego a la punta superando la marcha de Jorge Freile que con los neumáticos delanteros ancorizados había logrado llegar hasta la posición de privilegio y comandar lasa acciones, mientras que en la tercera posición se ubicó Juanjo Gallardo para mantener esa posición hasta el final, con los tres de adelante tomando amplias diferencias sobre el resto y con un Lucas Carvallo que tomó una amplia diferencia que se tradujo en los mas de 10 segundos logrados en el final para ganar sin inconvenientes.

El resto d la categoría sufrió muchos vaivenes a tal punto que al cierre de ésta edición el clasificador final estaba todavía en suspenso, debido a que el CD y las autoridades de la carrera, resolvieron seguir mirando videos de distintos autos para poder evaluar trompos y roces de toda índole que se dieron durante las 15 vetas que duró la competencia, donde el piso tardó mucho en presentar una buena superficie y esto motivó la mayoría de las consecuencias qu8e sufrieron varios pilotos y uratos durante el desarrollo.

Por lo tanto con la confirmación de los tres de adelante en las figuras de Carvallo, Freile y Gallardo confirmados, el resto quedó en suspenso hasta que e termine la evaluación de los hechos en la pista.

Willy Clark en la 1600

Luego sería el tiempo de la monomarca Fiat 1600 con los Fiat Uno a pleno, con muchos pilotos conocidos y con 14 autos en marcha en la largada a 13 giros, donde lo mas interesante se dio con la grilla invertida, lo que hizo que en la primera fila largaran Leandro Fernández y José Luis Oyarzún también con un piso secándose pero inestable, lo que provocó que en el corto plazo varios autos quedaran afuera tal el caso de “Poli” Oyarzún y de Horacio Fernández, mientras que Willy Clark con un andar muy regular pasó a la punta para no dejarla hasta la bandera de cuadros.

Detrás venían avanzando desde el fondo del pelotón varios pilotos entre ellos Martín Ojeda, Marcos Ortiz y Brian Halvorsen, quienes fueron los mayores responsables del buen espectáculo que tuvo la categoría, donde Marcos Ortiz hizo lo que pudo para alcanzar a Willy Clark pero éste logró mantener la punta hasta el final aunque llegaron a la bandera con 0.325/1000 de diferencia, mientras Martín Ojeda tuvo que pelear con Matías Almonacid para poder arribar al último escalón del podio y sumar bien.

Luego se acomodó en el quinto lugar Brian Halvorsen con el auto que es propiedad de Fede Davidson, quedando delante de Fernando Belmonte y un poco mas atrás Leo Paris y Facundo Rodríguez que no tuvo un buen cierre del fin de semana.

El retorno del Stock

Con solo siete unidades y después de mas de dos años de descanso retornó el Stock Pista con una carrera mas que entretenida con cuatro autos de entrada peleando la punta hasta el despiste de Mario “Mony” Paredes que se salió en la entrada de la llamada “bajada de la Olla” y aunque perdió varios puestos, logró retornar a la pista aunque muy lejos, mientras adelante Nicolás “Nico” Fernández, Eduardo “Lalo” Nuñez y Rafael “Rafa” Martínez brindaron un muy buen espectáculo pasándose la punta en reiteradas oportunidades hasta que finalmente Nico Fernández llegó primero a la bandera seguido de Rafa Martínez y con Lalo Nuñez tercero, luego de varios cambios en la punta.

El único que desertó por problemas fue Maxi Trevotich y sobre el final Gustavo Campana pero el resto peleó en la pista de la lejos manera y brindó un buen espectáculo que terminó con satisfacción por parte de todos y la idea de darle continuidad a la categoría en el mes de septiembre.

La final de invitados

La última carrera de la tarde fue la prueba final para pilotos invitados de la categoría 128 Pista, la que tuvo en vilo a todo el autódromo durante muchas vueltas con Agustín Verón en la punta y Marcos Ortiz pegado a los talones hasta que el múltiple campeón superó a su adversario y se adueñó de la carrera para ganarla bien, donde el tercero en discordia fue Jorge Soto Parra que mantuvo el tercer lugar hasta el final, mientras que se acomodaba Juan Manuel Zabalía y el resto.

Mala suerte para los jovencitos Rodríguez y Mansilla pero excelente debut para Bautista Abatte que logró terminar en quinta ubicación con Pablo Sánchez detrás, Pablo Monte, Rubén Norambuena, Gastón Muñoz y Carlos Diaz entre los diez de adelante completando un nutrido parque que fue el deleite de todo el buena número de espectadores que vivió la prueba desde la terraza de boxes, cumpliendo una fecha por demás interesante para tropas las categorías que lograron tomar parte.

Ahora el receso durará hasta septiembre, donde ya se anuncia carrera de invitados de la 1600 y posibles visitas del interior, sumado a la presencia de categorías de Chile por lo que la expectativa durará todo el invierno.