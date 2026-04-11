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Luego de culminadas las series respectivas, el líder de la clase 1 Williams Bull fue el mejor clasificado al arribar tercero en la primera serie que ganó Lucio Rodríguez y con Francisco Suarez como escolta, mientras que Willy habiendo largado desde el cuarto cajón logró una superación y arribó en el último escalón del podio para el parcial.

En la segunda serie el que había hecho todo bien fue Agustín Orellana pero en la mitad de la serie se retrasó al igual que Matías Vigneu por lo que tuvo9 que remontar y ubicarse como pudo quedando finalmente en la quinta ubicación, en la serie que se llevó Joaquín Cortina seguido de Rojas, Garbiglia y el de Daireaux Albanese, y luego vendría la última serie que contaba con la participación de Alexis Bull.

Este había tenido un viernes tremendo al lograr quedar primero en los entrenamientos y en la primera tanda de clasificación, pero en esta oportunidad fue superado y quedó tercero, sumado a que en la largada del parcial se retrasó quedando mas atrás por lo que tuvo que remontar llegando finalmente quinto en el camino, pero el comisariato penalizó a Casais por una maniobra contra Bull, por lo que una vez terminada la serie, la clasificación le otorgó a Alexis el cuarto lugar con victoria para Joaquín Hongn, seguido de Luciano Manavella y de Matías Rovera y luego el piloto de El Calafate.

La final que se disputa el domingo a partir de las 11 45 de la mañana, será la hora de la verdad para los pilotos de El Calafate que se mantienen expectantes en la categoría donde Willy Bull es el líder luego de dos fechas ya disputadas y con una victoria fenomenal como la vivida en La Pampa.

Gonzalez en la Clase 2

Emiliano Gonzalez no tuvo mucha suerte por ahora en su debut en la clase 2 del pista en Concordia, sin poder demostrar lo que puede y sabe hacer, quedando finalmente en la posición 39 de la clasificación general de la categoría, no pudiendo superar la contingencia de un auto nuevo que no conoce mucho y al que tendrá que aclimatarse con el tiempo.

De todos modos esta es su primera experiencia en la especialidad del medio del Turismo Pista, por lo que le costará acostumbrarse para estar a la altura de lo que sabe y puede sin ningún lugar a dudas.

Pali en la Clase 3

En la Clase 3 del Turismo Pista Pablo Enrique “Pali” Collazo quedó finalmente en la posición 24 del clasificador, habiendo marcado los registros 19 y 27 en los entrenamientos generales de la categoría, mejorando un poco en la primera clasificación, por lo que aspira a poder ampliar aún mas su trabajo para este domingo frente a lo mas granado de la categoría.

Garrafa Ríquez al mar y Sierras

Tal como adelantara este medio durante la semana, Félix “Garrafa” Ríquez y esta en viaje hacia Balcarce para poder tomar parte de la fecha de la categoría Mar y Sierras Clase A que el próximo 10 de mayo se correrá en el trazado de Tres Arroyos en el sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que también a posteriori su hijo Mariano tripulará el auto que se presentará en la carrera de San Cayetano.

La unidad es “La Coloradita” , el auto construido en Balcarce con el que Ríquez anara la primera fecha doble de la TC5000 la pasada semana por lo que la unidad ya viajó al centro del país para tomar parte de la categoría Mar y Sierras con autos similares.