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Un importante operativo desarrollado por Carabineros de Chile permitió esclarecer un caso de abigeato con ramificaciones internacionales y recuperar 17 de las 19 cabezas de ganado que habían sido robadas en la localidad santacruceña de Los Antiguos y trasladadas de manera clandestina hacia territorio chileno. Como resultado de la investigación, un ciudadano chileno de 56 años fue detenido, formalizado y enviado a prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial.

El caso volvió a poner en evidencia la complejidad que representa el delito de abigeato en la extensa frontera entre Argentina y Chile, donde las características geográficas favorecen el traslado ilegal de animales por pasos no habilitados. En esta oportunidad, los bovinos fueron cruzados mediante un arreo a través del río Jeinimeni, una maniobra que motivó una rápida respuesta de las autoridades chilenas luego de recibir la denuncia correspondiente.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Local de Chile Chico, que trabajó de manera coordinada con efectivos de la Tercera Comisaría de Carabineros de esa ciudad. El objetivo era localizar el ganado sustraído y determinar quién tenía en su poder los animales ingresados de forma irregular al país vecino.

Según explicó la fiscal jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva Cabezas, durante las primeras diligencias se logró confirmar que los bovinos recuperados provenían de Argentina. “Se lograron ubicar 17 bovinos, los que habían sido sustraídos desde Argentina, por lo tanto, se encontraban en Chile de manera ilegal”, indicó la representante del Ministerio Público.

A partir de esa constatación, la Fiscalía solicitó la detención del hombre que mantenía la posesión del ganado y lo imputó por el delito de receptación. “El poseedor de estos animales fue detenido y enfrentó una audiencia de control de detención en la que el Ministerio Público imputó el delito de abigeato y solicitó la prisión preventiva del imputado por entender que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, sostuvo la fiscal.

Las vacas tras haber sido secuestradas. FOTO: SEÑAL CALAFATE

Un operativo apoyado con drones

El procedimiento demandó un importante despliegue operativo. Según explicó el comisario de la Tercera Comisaría de Chile Chico, teniente coronel Marco Reyes Lagos, la investigación comenzó luego de recibir información que daba cuenta del traslado clandestino de animales desde Argentina hacia Chile.

De acuerdo con el jefe policial, la denuncia permitía establecer que un sujeto había arreado el ganado cruzando el río Jeinimeni, una modalidad que, si bien no es nueva en la zona cordillerana, requiere un importante conocimiento del terreno.

Con esos primeros elementos, personal policial inició diversas diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía y delimitó un cuadrante de búsqueda en el sector conocido como El Manzano.

La tecnología tuvo un rol determinante en el operativo. Dos aeronaves no tripuladas pertenecientes a la Sección RPAS de Carabineros sobrevolaron el área y permitieron localizar con precisión el lugar donde permanecían los animales.

“Como resultado del procedimiento, se recuperaron 17 de las 19 cabezas de ganado avaluadas en cerca de 25 millones de pesos chilenos y se detuvo a un ciudadano chileno por su presunta participación en el delito de receptación”, informó el teniente coronel Marco Reyes.

Las imágenes obtenidas mediante drones facilitaron el hallazgo del rodeo y permitieron concretar rápidamente la intervención policial.

La prisión preventiva

Tras la audiencia de formalización, el Tribunal chileno resolvió hacer lugar al pedido formulado por el Ministerio Público y dictó la prisión preventiva del imputado.

La fiscal Estefanía Leiva explicó que la medida cautelar no respondió únicamente al perjuicio económico ocasionado por el robo del ganado, sino también al riesgo sanitario que implica el ingreso irregular de animales desde otro país.

“Entendiendo que el delito por el cual estábamos imputando es un delito pluriofensivo que no solo afecta a la propiedad, sino que también pone en riesgo la salubridad pública en atención a las posibles enfermedades que podrían transmitir estos animales de origen extranjero”, explicó.

La representante judicial agregó que el tribunal compartió plenamente esos argumentos.”El tribunal entendió e hizo suyo los argumentos del Ministerio Público y concedió la prisión preventiva del imputado”, afirmó. Además, la Justicia fijó un plazo de 50 días para desarrollar la investigación y reunir el resto de las pruebas.