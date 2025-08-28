Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes 29 de agosto Río Gallegos será sede de un triangular para la clasificación al Súper 8 de la Liga Nacional de básquet adaptado. CRIGAL oficiará de local en dos partidos a las 10 de la mañana con DUBA, de Bahía Blanca, y a las 20 horas, contra Almirante Brown de provincia de Buenos Aires en las instalaciones del CePARD.

Un hecho histórico para el deporte adaptado de Santa Cruz, ya que CRIGAL es el único equipo de básquet sobre silla de ruedas federado de toda la Patagonia que compite en la máxima categoría nacional. La entrada para ver los partidos será libre y gratuita.

El entrenador Luciano Dalla Fontana se mostró confiado para el triangular en el CEPARD. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En la previa, Luciano Dalla Fontana, director técnico de CRIGAL, destacó en diálogo con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, el debut de cinco atletas de Santa Cruz y la representación patagónica en la que el equipo será local: “Es el fruto del trabajo que venimos realizando. Estamos sumando deportistas del interior porque hay un chico de Pico Truncado que se llama Cristobal y tiene 16 años, Francisco Tamayo, de 28 de Noviembre; Federico Gaitán, de Río Turbio; Pablo Sandoval, de Gobernador Gregores; y Elías Velázquez, de Río Gallegos“, enumeró.

“Este año no tenemos refuerzos de afuera y lo estamos haciendo con nuestros atletas, que eso es un doble mérito“, destacó el técnico.

Cristobal de Pico Truncado y Francisco Tamayo de 28 de Noviembre.

En ese sentido, Dalla Fontana se mostró orgulloso con que no solamente son los representantes de Río Gallegos, sino que además son los representantes de la provincia lo que demuestra el crecimiento que está teniendo esta actividad deportiva sobre sillas de ruedas para toda la región patagónica. “Tenemos mucho apoyo de los clubes de Chubut y de Río Negro porque somos los únicos en la división este año”, agregó también.

Además, Dalla Fontana hizo hincapié sobre el complejo panorama para el deporte en términos económicos que implica participar de ligas nacionales: “Estamos muy al límite. Llega un momento que lamentablemente tenemos que decir que no se puede participar. Ahora cumplimos una primera etapa en donde nos apoyó de sobremanera el Gobierno provincial. Yo sé que el presidente de CRIGAL y el Secretario de Deportes ya se han reunido para la segunda etapa. Tengo entendido que después de este evento se van a poner a hablar. Ya de antemano nos dijeron que la situación estaba complicada pero creo que como somos los únicos de Santa Cruz y la Patagonia ayude a que entremos dentro de las prioridades”.

Aparte, director técnico de CRIGAL señaló que para Play In ya hay 6 equipos clasificados, que son de Buenos Aires, Córdoba y provincia de Santa Fe. “Este último evento es el que se lleva los últimos dos equipos y si nosotros clasificamos seremos los únicos del interior profundo dentro del súper ocho. Tenemos muchas chances, porque jugamos en nuestra casa, en nuestra cancha y con el acompañamiento de nuestra gente”, explicó y se mostró confiado.

La agenda ya está confirmada: a las 10:00, CRIGAL abrirá la jornada frente a DUBA de Bahía Blanca; a las 15:00 se enfrentarán DUBA y Almirante Brown; y a las 20:00, el equipo santacruceño volverá a salir a la cancha para medirse contra Almirante Brown. Todos los partidos se disputarán en el CEPARD con entrada libre y gratuita, un incentivo para que la comunidad acompañe a los deportistas locales.

