El Celeste recibió un duro golpe, fue frente a Lanús por 60-82 en el “Tito” Wilson por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El jugador que más destacó fue Martín Franchino del “Granate“, anotando 21 puntos. Hispano acumula 10 victorias y 14 derrotas.

Hispano Americano se encuentra teniendo una temporada variada en cuanto a rendimiento, con triunfos importantes, pero a la vez con derrotas sobre la hora o contra equipos que en la previa eran menos que el Celeste. Los “Gonzalos” Torres y Romero, Esteban Cantarutti son los pilares de este equipo, cabe resaltar que el americano Sean Lloyd era el goleador de este plantel, pero a principio de año debió abandonar el equipo por un tema económico. A la vez, los jóvenes Franco Gauna, Andrés Martínez y Lautaro Juárez son juveniles que estos últimos encuentros sumaron más minutos de lo normal, y haciéndolo de muy buena manera.

El primer cuarto arrancó con varias faltas por ambos lados, Hispano con una presión muy alta complicó a Lanús en el arranque del juego. Pese a eso, los primeros puntos fueron del visitante. Los minutos siguientes fueron muy parejos, no daban respiro. Jeremías Cardona del Celeste fue uno de los mejores de estos primeros diez minutos, el conjunto de Sebastián Saborido se fue ganando este periodo por 17-27.

Ya el segundo cuarto fue todo para el conjunto visitante, la experiencia de Martín Franchini y el talento de Lorenzo Capponi y Juan Scacchi se notó y mucho, los tres jugadores anotaron varios puntos y dejaron un marcador más amplio. Finalmente el “Granate” se fue al descanso superando a Hispano Americano por 29-50.

El tercer cuarto fue mas que entretenido, Hispano se acercó bastante en el marcador tras algunas desconcentraciones de Lanús, pero la jerarquía del plantel “Granate” se hizo notar nuevamente, Lucas Di Muccio y Mariano Fernández fueron un pilar fundamental para que se despierte el equipo porteño. Los comandados por Eduardo Japez perdieron este cuarto por 44-68.

Ya en el último cuarto el “Granate” fue mucho más y le dio una golpiza a Hispano Americano por 60-82. Un duro golpe de realidad. ¡22 puntos de diferencia!

A Hispano Americano le queda por delante un partido como local antes de volver a jugar en condición de visitante. Será este martes frente a Quilmes de Mar del Plata en el “Tito” Wilson a las 22:00.

Mientras en marzo el conjunto de Eduardo Japez tendrá otra vez más partidos de visitante. Tendrá que viajar a jugar frente a estos equipos: el 1 vs. Ameghino, el 3 vs. Provincial, el 5 vs. Tomás de Rocamora y el 7 vs. La Unión de Colón.