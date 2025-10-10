Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El primer equipo del club Hispano Americano juega hoy a las 18 horas en el estadio “Mariano Riquelme” contra Ferrocarril Patagónico, rival con el que se mide por primera vez, en esta nueva etapa del torneo Pre Federal, iniciando así su segunda gira por la provincia del Chubut.

Los celestes vienen de ganarle en su casa a Federación Deportiva y a Petroquímica, ambos conjuntos de Comodoro Rivadavia, por lo que tiene posibilidades de mejorar si obtienen quizás un resultado positivo en esta etapa, siendo el rival de hoy uno de los mas débiles que deberán enfrentar, por lo que tienen alternativas de un buen número a favor.

Luego de lo realizado en el último encuentro como local, los celestes se afianzaron notablemente no solo en el ataque sino también en el sistema defensivo, dándole un espaldarazo notable a su performance en esta parte del torneo, y especulando un poco con los tres encuentros finales que vendrán a posteriori, dado que todos serán con los celestes en condición de locales.

Ante ésta alternativa, Facundo Zalazar y su gente viajaron a Trelew con la esperanza de lograr buenos números e incluso para poder superar a Federación, con quien empatan en la tabla done los del norte están adelante por diferencia de gol, pero que puede variar con un buen resultado esta tarde.

Se juega la Copa “Lucas Moussou”

En el polideportivo Ivovich de 28 de Noviembre se juega la Copa “Lucas Moussou” con la participación de varios equipos de la región en su 11° edición y en este caso con equipos de la zona y de Río Gallegos, El Calafate y Puerto Natales.

Jugarán tres equipos de la localidad catalogados como A, B y C , Carboneros de Río Turbio, Esmeralda de Puerto Natales, Argentinos del Sur de El Calafate, Huracán de Río Gallegos y Rospentek.

San Miguel con intensa actividad

El Club San Miguel cuenta con intensa actividad este fin de semana con la visita de Metalúrgico de Río Grande en femenino y masculino, para cumplir con los compromisos de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, dado que jugarán por la fecha correspondiente.

También recibirán a dos equipos de Puerto Natales en U15 y U17 que también concurren para competir con los equipos locales, por lo que la actividad será amplia, mientras que cuentan con el equipo de U13 que está jugando en Punta Arenas junto a Hispano Americano el torneo aniversario del Club Sokol.