El Club San Miguel recibirá al club Metalúrgico de Río Grande este fin de semana para cumplir con la fecha prevista por el torneo “Aguas Magallanes” de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, torneo donde juegan ambas instituciones y también el Hispano Americano, por lo que los santos tienen todo previsto para disputar los partidos en su casa tanto en femenino como en masculino.

Como si esto fuera poco, recibirán también a la selección masculina U15 de la ciudad de Punta Arenas para jugar con los locales de San Miguel en otro enfrentamiento que tendrá lugar también en su casa, y para completar el movido fin de semana, las chicas de U15 y U17 del club recibirán a dos equipos del Club Natales de Puerto Natales que también vienen a competir este sábado y domingo.

La actividad será incesante y muy movida y variada, por lo que el club se prepara para un fin de semana de mucho compromiso y a todo básquetbol en su propio gimnasio.

Viaje a Punta Arenas

Ya están en Punta Arenas los equipos U13 del club San Miguel y del Hispano Americano que jugarán el torneo aniversario del club Sokol de esa ciudad, un torneo que tiene 25 años de existencia y que conmemora el aniversario de la institución.

Como cada año se pondrá en juego la Copa “Pancho Drpic” donde San Miguel jugará en una zona con equipos chilenos como Inacap, Ancud, Los Pumas y Puente Alto, e Hispano por su parte lo hará con otros como Sokol, Cordenap, Universitaria, osorno y estadio Croata de Santiago en femenino, mientras que en masculino Hispano se medirá con Español, Cordenap, Puerto Montt, Providencia, Puerto varas y San Felipe y San Miguel lo hará con Estadio Croata, Ancud, Universitario, Puerto Varas y Osorno por lo que los argentinos no se encontrarán en la primera parte.

Los encunaros se disputarán en el polideportivo d 18 de septiembre, en el gimnasio del club Sokol y el la Confederación Deportiva, por lo que tendrán importante relevancia durante todo el fin de semana.

Hispano viaja al Chubut

El sábado el primer equipo celeste enfrentará a Ferrocarril Patagónico en el estadio “Mariano Riquelme” por una nueva fecha del torneo Pe Federal, enfrentando por primera vez a esta institución, mientas que al día siguiente lo hará contra Huracán de Trelew en el “Atilio Biglione” de ese club en Trelew.

Los celestes se encuentran ahora en la mitad de la tabla por lo que obtener uno de los dos encuentros sería muy beneficioso para sus intenciones por lo que van preparados para ello.