El equipo de Hispano Americano estuvo presente en la jornada del miércoles en un local de la ciudad, donde se aprovechó a mostrar la nueva indumentaria con la que jugará a partir de ahora en el Pre Federal y en los torneos oficiales y en Chile, oportunidad en que se sirvió también un avituallamiento consistente y con gaseosas a los visitantes.

Durante la reunión de la que participó el principal sponsor de ésta nueva instancia, los jugadores junto al cuerpo técnico aprovecharon para fotografiarse y prepararse para viajar a Comodoro Rivadavia, dado que deberán disputar los dos últimos encuentros por el torneo en la ciudad petrolera.

Ambos encuentros será contra el club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, los que se llevarán a cabo en el estadio “Socios Fundadores” de Comodoro, donde en todo caso ambos conjuntos serán visitantes aunque en los papeles figuren en esa condición uno primero y el otro después.

El primer partido se jugará el sábado a las 20 horas y el segundo el domingo a las 16 horas, tal como informara el técnico Facundo Zalazar, por lo que será la ultima instancia de la fase regular del Pre Federal y luego se apuntará a quedar entre los cuatro primeros que definirán el “Final Four” del campeonato a partir del día 15 de noviembre.

Sobre este particular, Hispano se encuentra en buenas condiciones de quedar adentro de este cuarteto siempre y cuando gane por lo menos un partido de los que va a jugar este fin de semana, y de lograr un buen rendimiento podría pelear el tercer lugar con Federación Deportiva, el club de Kilómetro 8 de Comodoro.

Las posibilidades son claras dado que Ferrocarril Patagónico ha tenido un rendimiento un poco inferior por lo menos en la tabla de posiciones comparado con Hispano, por lo que las alternativas son reales y con ello aumenta la posibilidad de integra el cuarteto que definirá el torneo, por lo que viajan bastante confiados en obtener un buen resultado.

San Miguel al aire libre

Aprovechando las buenas condiciones climáticas, equipos del Club San Miguel tuvieron la oportunidad de jugar y entrenar al aire libre en las canchas del parque “Pirincho Roquel” en la costanera local.

Con todas las ganas y disfrutando de esa condición, jugaron y entrenaron equipos femeninos del club, pasando un agradable momento de esparcimiento deportivo.

Intercolegial “Nadia Voisin”

Se prepara para los días 4 al 6 de noviembre la disputa del torneo intercolegial “Nadia Voisin” que organiza el Club San Miguel y del que participarán los secundarios 16, 17, 19, 26 y 41, el colegio Fátima, la Escuela del Viento, el EIPE, la industrial 6 y el IMA (Instituto María Auxiliadora).

El fixture ya esta dividido en tres zonas, la A con los colegios 16,m 41 y 26 mas el EIPE, el B con el Industrial 6, del Viento y el IMA y el C con el 19, el17 y Fátima, dando comienzo el martes 4 de noviembre con un torneo que pretende transformarse en un clásico estudiantil.

La Copa Ciudad se juega en el “Nicolai”

Esta semana dio inicio el torneo Copa Ciudad que se disputa en el gimnasio “Indio Nicolai” donde San Miguel juega en todas las divisiones primera y maxi 35 en femenino y masculino, junto a la mayoría de los clubes de básquetbol de Río Gallegos.

La Copa Ciudad que organiza el municipio local, se disputa como reconocimiento al cumpleaños de Río Gallegos del mes de diciembre, por lo que reviste carácter singular en todo su desarrollo.