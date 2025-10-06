Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de los excelentes resultados obtenidos el fin de semana frente a Federación y a Petroquímica los dos equipos comodorenses que fueron derrotados en el Tito Wilson del Hispano Americano, éste ascendió dos posiciones en la tabla del Pre Federal ubicándose ahora en el cuarto lugar, empatando la posición con Federación, aunque éste tiene mejor performance en goles a favor por lo que está delante del celeste.

Por otra parte Náutico Rada Tilly cayó en el “Atilio Biglione” ante el único invicto que tiene el torneo que es Huracán de Trelew quien ganó en condición de local por 77 a 55, lo que que lo tiene en el primer lugar y sin puntos en contra, quien además será el rival de Hispano del domingo cuando viajen los celestes a Trelew el próximo fin de semana.

Por ahora la tabla muestra a Huracán como líder con 6 jugados, 6 ganados y con 476 goles a favor y 387 en contra con un +80 y 12 puntos, mientras que en segundo lugar está el Náutico con 6 jugados, 4 ganados, 2 perdidos 430 a favor y 438 en contra por lo que está -8 y 10 puntos, tercero Federación con 5 jugados, 2 ganados, 3 perdidos 443 a favor y 399 en contra por lo que está +44 y 7 puntos y lo sigue Hispano con 5 jugados, 2 ganados, 3 perdidos 414 a favor y 398 en contra por lo que está +16 y también 7 puntos, luego Ferrocarriles con 5 jugados, 1 ganado y 4 perdidos con 324 a favor y 365 en contra por lo que está – 41 y 5 puntos y cierra Petroquímica con 5 jugados, 1 ganado y 4 perdidos, 294 a favor y 385 en contra con -91 y 5 puntos.

Panorama alentador aunque ahora habrá que ir de visita a Trelew y no es sencillo el tema, menos enfrentando en el segundo encuentro al invicto Huracán, por lo que habrá que estar muy atentos a los resultados de la próxima semana.

San Miguel jugó todo el fin de semana

En el marco del torneo local de Libar, San Miguel jugó durante todo el fin de semana en varias divisiones tal el caso de la primera, donde en el primer encuentro San Miguel negro derrotó a San Miguel bordó por m81 a 39 y luego San Miguel Taqsa le ganó a Patagonia por 75 a 59, mientras que en primera femenino San Miguel derrotó a Huracán por 106 a 26.

En Maxi femenino las chicas de San Miguel dieron cuenta de las de UPP (Unión Petroleros Privados) por 71 a 30 y en super maxi +45, San Miguel Vientos le ganó a San Miguel rayados por 72 a 60.

Visita de Los Tigres a El Calafate

En el marco del torneo que organiza la Liga Centro, los equipos de Los Tigres visitaron a Argentinos del Sur de El Calafate, done los dueños de casa ganaron en las tres divisiones propuestas con sendas victorias que los acomodan para el “Final Four” que se dará en Río Turbio.

Este fin de semana en U17 Argentinos del Sur ganó a Los Tigres blanco por 102 a 22 y a Los Tigres negro 77 a 71, mientras que en U15 venció el local por 82 a 19 y en U13 por 20/ sin presentación de Los Tigres.