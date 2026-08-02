Hispano, tricampeón de la Liga de Básquet: 77-76 ante San Miguel en una gran final que se definió en tiempo extra
Partidazo en el CePARD entre el Celeste y el Santo. Gran noche de básquet, con la cobertura de La Opinión Austral. Casi se le escapa a Hispano, que dominó todo el partido. San Miguel luchó hasta el final y se le escapó en los últimos segundos.
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Hispano Americano derrotó 77 a 76 a San Miguel en tiempo extra y se consagró tricampeón de la Liga de Básquet Riogalleguense (LIBAR) tras una definición vibrante que se resolvió en una de las últimas pelotas.
El CePARD de Río Gallegos fue escenario de una gran fiesta del básquet, con un importante marco de público que acompañó una final que tuvo todos los condimentos: dominio de un equipo, reacción del otro, tensión, cruces entre jugadores y un desenlace que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante.
Hispano comenzó imponiendo condiciones y durante buena parte del encuentro pareció encaminarse hacia una victoria relativamente cómoda. El primer cuarto terminó 19 a 13 para el conjunto celeste y, al descanso, la diferencia se amplió hasta el 37 a 28. En el tercer período, Hispano mantuvo el control y llegó al cierre de ese tramo arriba 54 a 48.
Sin embargo, San Miguel no se rindió. Con determinación y una gran reacción, fue recortando la distancia hasta convertir una final que parecía estar bajo control de Hispano en un partido completamente abierto. El conjunto rival incluso logró pasar al frente por momentos y llegó a quedar muy cerca de quedarse con el campeonato.
La intensidad también se trasladó al aspecto emocional. Hubo momentos de tensión, cruces y enfrentamientos entre algunos jugadores, en una final que se jugó al límite y que tuvo al público del CePARD siguiendo cada pelota con enorme expectativa.
En uno de los tantos momentos “picantes” del encuentro, hubo un encontronazo este el histórico jugador del Celeste, Gonzalo Torres, que en el forcejeo golpeó con su codo a un jugador rival, y terminó siendo expulsado del partido por los árbitros de la noche.
El partido terminó igualado y necesitó de tiempo extra para definir al campeón. Allí, cada posesión adquirió un valor enorme y los dos equipos pelearon hasta el último segundo.
Finalmente, Hispano encontró la diferencia en una de las últimas pelotas y terminó imponiéndose 77 a 76, desatando el festejo de sus jugadores y de la gente que acompañó al conjunto celeste.
Una final reñida, cambiante y emocionante, en la que Hispano tuvo el control durante buena parte del juego, pero San Miguel mostró carácter para recuperarse, pasar al frente y llevar la definición hasta el límite. El campeonato terminó resolviéndose por apenas un punto, en una de las últimas acciones de una noche que difícilmente olvidarán los protagonistas.
De esta manera, los dirigidos por Facundo Zalazar lograron alzarse con un título más y celebrar con la gente que los acompañó en la fría noche riogalleguense de domingo. El “Santo“, se fue con la frente en alto, jugando un grandísimo partido que se le escapó por la mínima, luego de remontar una gran diferencia.