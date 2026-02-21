Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las instalaciones del Hispano Americano tendrá lugar los días 20 al 22 de marzo, un campus de singular importancia, el que contará con la presencia del seleccionador nacional de las categorías U17 y U19 Mauro Pola junto a Ricardo Longo psicólogo deportivo.

Entre los aspectos mas destacados de dicho campus, se encuentran temas como elementos básicos del juego, reglas permanentes, detección de problemas físicos de fuerza, factores de riesgo y otras charlas sobre hábitos saludables y otros mas que completan una serie de temas sumamente interesantes para los futuros atletas, dictados por un profesional como Mauro Pola que atiende diariamente a los seleccionados nacionales U17 y U19.

Las charlas están destinadas a jugadores en formación de 9 a 17 años, pero también incluye charlas con profesores, árbitros y entrenadores, por lo que el tema abarca un amplio espectro en todo sentido sobre el básquetbol como disciplina y el deporte como práctica activa permanente,

Cabe acotar que en diálogo con el mayor responsable del Hispano Americano en el tema, el profesor Germán Juarez, éste destacó que ya se encuentran inscriptos jugadores de Punta Arenas y Puerto Natales en la república de Chile, de Río Turbio, El Calafate, Chalten y demás localidades del interior provincial, por lo que los interesados tendrán que ir cubriendo los cupos disponibles.

Para ello se debe contactar a los teléfonos habituales del club o bien visitar las instalaciones del gimnasio “Tito Wilson” donde serán atendidas todas las inquietudes que pudieran surgir en la eventualidad, por lo que la entidad de la calle Alberdi recibe todo tipo de consultas sobre el tema.

Fausto Maclen retorna a Federación Deportiva en Comodoro

El joven jugador Fausto Maclen viaja nuevamente para afincarse otro año mas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, adonde fue reclutado otra vez para jugar en el equipo de Federación Deportiva como lo hiciera el año pasado.

El jugador de Río Turbio que ha logrado llamar la atención de la entidad comodorense se apresta a vivir otro año a puro básquetbol con todos los aditamentos que esto significa, estimándose que el trabajo comenzará pronto con la mira puesta en el Pre federal 2026 y en el torneo local y regional, por lo que tendrán bastante trabajo por delante.

San Miguel y el 4×4

Este domingo 22 de febrero se disputa en el club San Miguel, un torneo libre de 4×4 femenino y masculino por lo que tendrá muchas visitas, donde se estima jugar en libres femenino y +35, y el libres masculino y +40 en este encuentro donde se espera que cada conjunto de cuatro, se haga presente en el gimnasio con tiempo necesario para tener un buen juego.